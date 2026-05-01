Los sindicatos en Zamora ante la amenaza de un Gobierno autonómico PP-Vox: "Nos van a tener enfrente"

El camino allanado para el pacto entre el PP y Vox en el Gobierno de Castilla y León tras los acuerdos alcanzados también en Extremadura y Aragón, ha llevado a los sindicatos de clase a alertar de esa situación en Zamora. Entre las reivindicaciones del Primero de Mayo ha figurado este año la democracia, algo que no es casualidad y que responde a la nueva deriva política, tanto en el contexto internacional como, dentro de España, en el de los nuevos Gobiernos autonómicos.

Al respecto, el líder sindical de UGT de Zamora, Juan Escudero, se ha pronunciado sobre la posible reedición del pacto PP-Vox en la Junta de Castilla y León, después de los problemas que causó a las organizaciones sindicales el anterior Gobierno de coalición con la cartera de Empleo en manos del partido de Santiago Abascal. Al respecto, el líder sindical zamorano ha recordado que el nuevo Gobierno de coalición lo va a tener "menos fácil" para aplicar recortes en el diálogo social en Castilla y León después de la sentencia del año pasado que les dio la razón frente a las pretensiones de la Junta cuando Mariano Veganzones estaba al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

En ese sentido, con esa resolución judicial en la mano, parece difícil que puedan querer aplicarse esos recortes, "otra cosa es que intenten modificar la ley", ha advertido Escudero, para advertir que, en ese caso, "nos tendrán enfrente, evidentemente".

Tanto UGT como CC OO han subrayado que la manifestación de este año del Primero de Mayo ha llegado "cargada de petición de democracia". Una reclamación que cobra valor porque "tanto a nivel internacional" como nacional, en algunas comunidades autónomas, "la derecha se está juntando con la extrema derecha" lo que es motivo de preocupación tanto para Organizaciones No Gubernamentales como para los sindicatos, han advertido.