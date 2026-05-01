Sigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google y entérate antes que nadie de lo que pasa

LA OPINIÓN DE ZAMORA, el diario líder de la provincia tanto en su versión papel como en la edición digital, da un paso más en su esfuerzo por mantener informados a sus lectores. Desde hoy ya puedes seleccionar el periódico como tu fuente favorita en Google para acceder de una forma más rápida y sencilla al contenido del diario. Para configurar LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu periódico de referencia solo tienes que pinchar en este enlace y seleccionar nuestra web (lne.es). De esta manera cada vez que hagas una búsqueda en Google tendrás a tu alcance toda la información del diario. Una vez en la página de Google solo tienes que darle "check" a laopiniondezamora.es

Cómo añadir La Opinión de Zamora como fuente preferida en Google

Primero accede al enlace directo en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace.

La Opinión / LOZ

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Añadir LA OPINIÓN DE ZAMORA como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

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Información local, nacional e internacional.

Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.

Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para LA OPINIÓN DE ZAMORA, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google. En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.

Las novedades no acaban ahí. El periódico líder en Asturias también da a sus lectores la posibilidad de seguirnos en Discover, el muro de noticias del buscador que ha incorporado una nueva función gratuita que permite seguir directamente a LA OPINIÓN DE ZAMORA. Para hacerlo solo tienes que pinchar en este segundo enlace.

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