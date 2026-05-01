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San José Obrero celebra el 1 de mayo con un vermú comunitario que une a todo el barrio

Los vecinos comparten comida, música y actividades en la Plaza Ángel Bariego dentro de un programa festivo que se alarga durante toda la jornada

Buen ambiente, comida y música en el Vermú comunitario en las fiestas de San José Obrero

Buen ambiente, comida y música en el Vermú comunitario en las fiestas de San José Obrero

Leticia Galende

Alejandro García Benito

El barrio zamorano de San José Obrero ha vuelto a demostrar su fuerte espíritu vecinal con la celebración de un animado vermú comunitario este 1 de mayo en la Plaza Ángel Bariego, uno de los puntos de encuentro más representativos de la zona. Desde primeras horas del mediodía, decenas de vecinos se han reunido en un ambiente festivo y cercano para compartir mesa, risas y tradición.

Cada participante ha aportado comida y bebida, dando lugar a un almuerzo colectivo en el que no han faltado tortillas, empanadas, embutidos y dulces caseros. La iniciativa, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del barrio, refuerza los lazos entre generaciones y convierte la jornada en una auténtica celebración de convivencia.

El ambiente ha estado acompañado de música y charlas improvisadas, en una escena que refleja el carácter acogedor de este barrio zamorano. Familias, jóvenes y mayores han participado activamente, disfrutando de un encuentro que va más allá de lo gastronómico y se convierte en símbolo de identidad colectiva.

Una jornada festiva que continúa durante todo el día

Tras el vermú, el programa festivo continúa con diversas actividades pensadas para todos los públicos. Durante la tarde, los más pequeños pueden disfrutar de juegos y propuestas infantiles, mientras que los adultos cuentan con nuevas citas lúdicas y musicales que mantienen el ambiente animado en el barrio.

No faltan tampoco las actuaciones en directo y los espacios para el baile, que convierten la plaza en un escenario abierto donde la diversión se alarga hasta bien entrada la noche. Estas actividades forman parte de un programa más amplio que busca dinamizar el barrio y ofrecer alternativas de ocio accesibles para todos.

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San José Obrero vive un 1 de mayo marcado por la participación y la convivencia, consolidando una tradición que cada año suma más vecinos y visitantes. Una jornada en la que compartir se convierte en el verdadero protagonista.

Buen ambiente, comida y música en el Vermú comunitario en las fiestas de San José Obrero

Buen ambiente, comida y música en el Vermú comunitario en las fiestas de San José Obrero

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Buen ambiente, comida y música en el Vermú comunitario en las fiestas de San José Obrero / José Luis Fernández

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