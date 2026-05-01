¿Sin planes para este fin de semana? Opciones de interior y de exterior

Este fin de semana se esperan en Zamora días de lluvia, pero también de sol. Por eso, viene bien tener un buen abanico de planes con los que prever todas las posibilidades. Las rutas de senderismo que puedes recorrer en la zona de los Arribes o en Sanabria son una excelente opción si buscas un plan al aire libre porque la primavera acentúa los colores de los montes zamoranos, y en cuanto a opciones de interior, te sorprenderá la extensa opción cultural que ofrece la ciudad este mes de mayo.

Senderismo en Sanabria

Si quieres hacer una salida en familia a un lugar en el que sentirás que formas parte del decorado de un cuento fantástico, el bosque de tejos ubicado en Requejo de Sanabria es la opción ideal para una escapada rápida.

Bosque del Tejedelo / Cedida

La primavera es el momento ideal para pasear por este bosque, en el que los árboles se entrelazan entre el cielo y la tierra y la humedad que encierra forma cascadas cubiertas de verde. En el bosque y sus inmediaciones, encontrarás una ruta diseñada para aquellos que disfrutan de hacer senderismo y quieran sacar todo el partido al bosque.

Bosque El Tejedelo, de Requejo de Sanabria. / Ana Peña

Merece la pena pararse en sus miradores y apreciar la fauna de la zona.

Museos y exposiciones sin salir de la capital

Nunca es mal momento para ver tu ciudad con ojos de turista. Aunque los propios zamoranos no suelan reparar en ello, la oferta de exposiciones y museos en la ciudad es extensa.

Además del Museo Baltasar Lobo, el Etnográfico o el de Zamora, podrás disfutar de diversas exposiciones de temas amplios, desde arte (la muestra de indumentaria tradicional en el Ramos Carrión o las de los Masana en la Iglesia de la Encarnación), hasta temáticas sociales (Nuestrans vidas importan en el Centro sociocultural Peromato).

Natalia Sánchez

Además de pasar una velada excelente en familia, en pareja o con amigos, podrás dar un paseo por la historia y la tradición de una provincia tan rica en cultura como Zamora.