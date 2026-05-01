De los pendones a Estopa y Melendi: 47 actividades en la programación cultural de mayo en Zamora

La programación cultural de este mes de los centros culturales de Castilla y León, que acaba de hacer pública la Junta de Castilla y León, incluye en la provincia de Zamora un total de 47 actividades en mayo.

Las propuestas son de todo tipo y van desde la celebración de un congreso sobre pendones, hasta la conmemoración el 17 de mayo del Día Internacional de los Museos o conciertos como el mixto que en homenaje a Estopa y Melendi ofrecerá en el salón municipal de Morales del Vino, este sábado día 2 a las 19.30 horas el intérprete de rumba flamenca Saúl.

En lo que respecta a las tradiciones, se han programado desde las actividades del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional que se desarrollan en el Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl), hasta la exposición, en ese mismo espacio, de la exposición "Máscaras. Símbolos de identidad" que se inaugurará el próximo jueves, día 7. Igualmente, la exposición "Luz habitada", de Ignacio Parrilla, se abrirá el próximo martes y permanecerá abierta hasta el 7 de julio en la Biblioteca Pública de Zamora.

Con motivo del Día de los Museos, tanto el Mecyl como el Museo de Zamora acogerán diversas actividades y visitas guiadas. El Mecyl acogerá además el día 20 una jornada de puertas abiertas de la Semana de la Administración abierta.

Entre la programación que se extienden al resto de la provincia figuran, dentro de la Red de Circuitos Escénicos, el espectáculo de danza "Bailando en hombre", de Enriqueta Mo Danza, este sábado día 2 en el pabellón municipal de Fermoselle; la obra de teatro "Las desventuras de Arlecchino", de Mdm Producciones, el día 9 en el teatro municipal de Bermillo de Sayago; y Los monólogos de Luis Larrodera en el Teatro Latorre de Toro el día 16.

En Morales del Vino, si este sábado el protagonismo es para la rumba flamenca, al día siguiente, el domingo día 3, el cantante José Ortiz protagoniza a las 19.00 horas en el salón municipal un concierto de homenaje a Nino Bravo, Camilo Sesto y Raphael.

Volviendo a la capital zamorana, en la segunda quincena del mes la Biblioteca Pública de Zamora acogerá conciertos de fin de curso del alumnado del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano.

Entre las conferencias programadas figuran una de María Soledad Martín Turiño sobre "Zamoranas del siglo XX", el día 12 en la Biblioteca Pública; y otra el día 15 en el Mecyl, de Sarah Carmona, en el marco de las jornadas de historia y cultura del pueblo gitano; o una sobre prevención de violencia de género, el día 21 en la Biblioteca Pública.

Entre las citas culturales figura igualmente la celebración en el Mecyl los días 22 y 23 del Congreso "Los pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial".

Presentaciones literarias

Talleres y actividades infantiles completan una programación que reserva un apartado especial para las presentaciones literarias. Entre las de este mes se encuentran los libros "La historia en la Edad Media", de Braulio Llamero el día 6; "El final de la carrera", de Alberto Calvo en ese mismo espacio al día siguiente; "Bajo el campo de los mártires" el día 13; "Ellos y ellas: la joven poesía del 27" de Manuel Bernal Moreno el día 16; "Por un centro de arte museo Baltasar Lobo en el Castillo de Zamora" el día 18; y "El Hospital de la Piedra: historia de un convento toledano, de Gregorio G. Olmos", el día 27; todas ellas en la Biblioteca Pública de Zamora.