Google tiene claro que el castellano no es la única lengua de Zamora

Aunque en Zamora estemos tan acostumbrados al castellano, de vez en cuando, algunos lingüistas recuerdan que en su día hubo otras lenguas en el territorio provincial. El asturleonés, la lengua que antaño fue protagonista, en la que incluso se escribió el fuero de Zamora, es una de las que no conviene olvidar. El progreso del habla de los zamoranos y la cercanía entre ambas lingüísticas ha derivado no solo en que hoy en día el castellano sea la lengua universal en la provincia, sino en que en algunas zonas de ésta se conserven ciertas expresiones y dejes que recuerdan al asturleonés, si bien ya no se guarda registro de que la población, de forma generalizada, siga hablándolo.

El tiempo ha seguido su curso, y como es natural el lenguaje también. Las palabras se han ido moldeando a la vida de sus hablantes y poco a poco, Zamora castellanizándose. Pero esta antigua lengua, que dio origen al folclore y a las tradiciones zamoranas, aún vive en pequeños dialectos de algunas comarcas de la provincia.

Los lugares en los que se conserva este habla

Es en las zonas del norte y en las fronterizas en las que más rastro queda de lo que un día fue la lengua de los zamoranos. Las comarcas de Sanabria, Aliste y Sayago, son las que más rastro conservan de este dialecto. Son sobre todo las personas mayores las que aún tienen algún deje, aunque ya no se considere un idioma.

Sí lo considera así Google, en cambio. Cuando se le pregunta por las lenguas más habladas en Zamora, citando "el sanabrés, el alistano y el sayagués" como variantes actuales del asturleonés. Estas "variantes" son en realidad dejes y expresiones que conserva la población, sobre todo la de edad avanzada.

Otras lenguas

Además del castellano, el francés, inglés y portugués, según el Instituto Nacional de Estadística también se habla gallego en Zamora. Es en las zonas limítrofes en las que ha calado esta lengua, en una población reducida, al menos de forma oficial.