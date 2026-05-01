Entrevista | Enrique Galindo Bonilla Psicólogo y escritor
Enrique Galindo, psicólogo: "A los jóvenes no se les vacuna contra la frustración"
"El escroleo infinito está provocando una pérdida, a nivel de procesos cognitivos, de la atención humana"
La banalización del discurso psicológico en la sociedad actual y el valor de la escucha auténtica como herramienta de ayuda fueron los temas que guiaron la conferencia “Escuchar en tiempos de populismo psicológico”, protagonizada por Enrique Galindo en el último ciclo de Infosalud, que organizó la Fundación Caja Rural de Zamora en colaboración con el Teléfono de la Esperanza.
¿Qué entiende exactamente por populismo psicológico y cómo se manifiesta hoy en día?
Es un término que en parte lo he inventado yo basado en el populismo a nivel político y que se refiere a aplicar soluciones simples a problemas que son complejos. Es lo que ocurre en política y es lo que tendemos a hacer con las personas cuando nos cuentan un problema. Le decimos cosas como "tú lo que tienes que hacer es", "ya verás como esto se pasa", "tú no pienses en eso". No los escuchamos, sino que nos quitamos el problema de encima, dando soluciones simples sin tener en cuenta lo que siente esa persona, sin ser capaces de ponernos realmente en su piel para ver cómo abordar ese problema.
¿Cuáles son los riesgos de esta simplificación?
Primero, estamos ignorando a la persona que te está contando un problema. Normalmente, no queremos meternos en la piel de otros, es como cuando saludamos a una persona y decimos, "¿qué tal?", pero no esperamos a que nos cuenten el problema. Por tanto, la persona que tiene un problema no se va a sentir comprendida que es lo que quiere realmente. No quieren soluciones, la mayoría necesita sentirse comprendida y acompañada.
¿Se puede aprender a escuchar mejor?
Sí, es una cosa que hace el Teléfono de la Esperanza, preparar a las personas que atienden las llamadas. Se les entrena para escuchar, para evitar que caigan en decir este tipo de comodines fáciles, populistas, como: "ya verás como se pasa", "ya verás como no hay ningún problema", "tú no pienses en eso", "tú lo que tienes que hacer es salir y divertirte", etc. Lo primero que tiene que hacer la persona que escucha es prestar atención tanto a la comunicación verbal como no verbal, o sea, a lo que dice y a cómo lo dice, incluso la postura del cuerpo. Y, después, sentir y dar a entender a la persona que se le está comprendiendo con determinados gestos, preguntas incluso si no ha comprendido lo que le han dicho, o darle un abrazo, darle la mano, acogerlo y acompañar.
¿Cómo han influido las redes sociales en la forma en que nos comunicamos y escuchamos?
En las redes sociales nos han metido dentro de la inmediatez: lo que quiero, lo quiero ya. Sobre todo, a la gente más joven se le ha acostumbrado a dárselo todo inmediato, de tal forma que, si cogemos un teléfono y tarda un par de segundos en aparecer una información, ya lo estamos golpeando. También, al tener muchísima información, estamos más desinformados, porque se ha perdido la capacidad de atender y de memorizar.
La gente cuando tiene un problema no necesita que le digan qué hacer, lo que quiere es sentirse comprendido y acompañado
¿Cree entonces que la inmediatez digital está deteriorando nuestra capacidad de empatía?
No necesitamos atender, lo queremos ya inmediatamente y que no tarde, por tanto, a nuestro alrededor nos importa menos lo que haga y lo que dice la gente, porque estamos más pendientes de otra cosa. Hay un fenómeno que afecta más a la gente joven y que se llama el FOMO (Fear of Missing Out), que viene a ser el miedo a perderse algo. Se está más pendiente de todo lo que dicen las redes sociales, pero no se presta atención y no se retiene. Hay un escroleo infinito en el que no te detienes en nada. Por tanto, hay una pérdida, a nivel de procesos cognitivos, de la atención humana.
¿Qué papel deberían jugar la educación y la cultura para cambiar esto?
Es necesario poner ciertos límites a la edad porque la personalidad de un niño o un adolescente aún no está formada y le puede interferir bastante. Luego, educar en un uso adecuado de estas redes. Utilizarlas para obtener información o para ayudar a trabajar, pero no simplemente como un mero divertimiento vacío, que no va a ninguna parte. Por ejemplo, yo suelo decir que a los jóvenes no se les vacuna contra la frustración. Los padres, madres, tutores, quieren demostrarles amor por la falta de tiempo que le pueden dedicar y también porque no quieren que lo pasen mal, y se les da de todo. Esto hace que crezcan con la convicción de que soy genial, soy importante y tengo derecho a todo al momento. No se les frustra porque lo tienen todo muy fácil y cuando van llegando a ciertas edades, en la adolescencia sobre todo, empiezan los problemas, porque los problemas son inherentes y necesarios a todas las personas. Entonces, no saben gestionar cuando llega el primer desengaño amoroso, el primer conflicto con otros compañeros, las primeras diferencias con los padres o el tener que preparar una oposición, estudiar o trabajar.
¿Cuáles son las claves para poder enfrentarnos a esos problemas?
Hablar, hablar, hablar y enseñar a pensar. Precisamente, con todas estas redes sociales, como lo tengo todo al momento, no necesito pensar el porqué de las cosas ni cómo hacer. Entonces, hay que enseñar a pensar. Lo que no se usa se atrofia y si yo no uso mi capacidad de memoria o de hacer cálculos, por ejemplo, no me sirve nada que me los dé una máquina. Si yo no entiendo ciertos valores, como es la empatía, ponerte en lugar del otro, o la solidaridad o la justicia, no lo van a coger porque lo dé una máquina.
Tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos
¿Qué consejos daría para mejorar la escucha en contextos cotidianos como puede ser con la familia, en el trabajo o con la pareja?
Tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, se trata de que habla uno cada vez, el otro escucha y hace preguntas sobre qué ha entendido porque normalmente no atendemos, sino que estamos pendientes de qué vamos a replicar cuando tengamos la palabra. Entonces, hace falta primero prestar atención a lo que se dice, dialogar de forma más tranquila y cada uno decir lo que piensa y por qué lo piensa. Es un tema que hay que trabajar en familia, no es una cuestión solamente de los colegios. Hace falta una formación desde los padres, dedicar tiempo a hablar de temas y a escuchar. Ahora, se está cada uno con sus móviles, se va a trabajar muchísimas horas, no se están juntos, no se hacen actividades juntos. Es necesario volver hacia otras costumbres un poco más anteriores.
¿Cuál es el mensaje principal que ha querido transmitir al público zamorano?
La idea principal es que la escucha es importante. Hay mucha gente que se siente en soledad porque no se siente escuchado. También, que cuando alguien nos cuente algún problema, no le demos consejos en vano, sino que los acompañemos, que estemos bien con ellos, que la gente lo que necesitamos cuando tenemos un problema, no es que nos digan qué hacer, sino que nos sintamos comprendidos y acompañados. Un pequeño gesto como puede ser un abrazo, un estar contigo, escuchándote sin decir nada, es más importante que los consejos vacuos que se suelen dar. Entonces, un pequeño cambio de actitud y sobre todo reflexionar sobre realmente cómo estamos escuchando y si estamos haciendo una escucha de calidad o no.
Suscríbete para seguir leyendo
