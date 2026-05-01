La Diputación de Zamora valorará la implantación de puntos de recarga de coches eléctricos en Ifeza

“Lo estudiaremos”. Así responde el diputado de Desarrollo Económico y presidente de Ifeza, Emilio Fernández Martínez, ante la resolución del Procurador del Común en la que pide a la Diputación de Zamora tomar en consideración la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en el recinto ferial. Requerimiento que realizaba la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) en el marco de las obras de modernización de las instalaciones.

En concreto, se solicitaba conocer si se había contemplado la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, conforme a lo exigido por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, aprovechando las cuatro licitaciones efectuadas por la Diputación Provincial de Zamora, por un valor superior a 1,5 millones de euros, destinadas a la modernización de Ifeza, incluyendo mejoras significativas en materia de eficiencia energética.

Solicitud a la que ha dado la razón la institución propia de la comunidad de Castilla y León para la defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos. “Que se tome en consideración que el Instituto Ferial de Zamora (Ifeza) constituye un equipamiento ferial, de uso público y distinto del residencial y que, al superar su aparcamiento las 20 plazas, está obligado a disponer de puntos de recarga para coches eléctricos, tal y como establece la normativa vigente desde el 1 de enero de 2023”, señalan textualmente.

Asimismo, solicitan a la dirección de Ifeza a tener en cuenta “su obligación de dar respuesta expresa no solo a la solicitud formulada, en relación al cumplimiento de la normativa vigente en materia de movilidad eléctrica en el marco de las obras de modernización de sus instalaciones, sino a cualquier escrito o solicitud que le presenten los ciudadanos; consecuentemente, en este caso ha de dar respuesta al escrito que le ha sido remitido, según nos consta, por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos”.

Ante esta petición, la institución provincial ha anunciado su intención de valorar su implantación, aunque recuerdan que en estos momentos el lugar se encuentra inmerso en una profunda transformación.

“Se ha hecho un esfuerzo muy grande, en el que además se ha conseguido que no se cierre la instalación y no se haya alterado las actividades. Pensamos que iba a estar cerrado seis meses y al final no ha hecho falta”, detalla el diputado responsable.

Obras que están en su recta final. “Queda pintar la nave grande y concluir los trabajos para la climatización de la nave grande también y, poco más”, comenta Fernández.