El colegio Nuestra Señora del Rocío celebra el 162 aniversario del fundador del centro

El Colegio Nuestra Señora del Rocío – Amor de Dios de Zamora ha vivido esta semana unos días muy especiales con motivo de la celebración del Día del Padre Usera, una fecha muy significativa para toda la comunidad educativa que este año ha conmemorado además el 162 aniversario del legado de su fundador.

Durante toda la semana, el alumnado ha participado en diferentes actividades centradas en la figura y los valores del Padre Usera, recordando su ejemplo de entrega, educación y servicio, "pilares que continúan guiando nuestro proyecto educativo", detallan desde el centro educativo.

El broche final a esta celebración se llevó a cabo el jueves 30 de abril con una mañana llena de convivencia, alegría y espíritu de familia. La comunidad educativa ha compartido un entrañable desayuno de chocolate con churros, un gesto que fue posible gracias a la colaboración del AMPA, a quienes agradecen "sinceramente su implicación y generosidad".

Alumnos del colegio celebrando los juegos en el parque. / Cedida / LZA

Posteriormente, se celebró una emotiva eucaristía, en la que tuvieron la oportunidad de reflexionar juntos sobre el legado del Padre Usera y renovar nuestro compromiso con los valores que nos transmitió.

Para finalizar, alumnado y profesorado disfrutaron de una jornada lúdica en el Bosque de Valorio, donde se llevaron a cabo diversos juegos preparados con gran entusiasmo por los alumnos de 4º de ESO, quienes demostraron una vez más su implicación, creatividad y capacidad de servicio hacia los más pequeños del colegio.

"Ha sido una celebración marcada por la alegría, la convivencia y el sentimiento de pertenencia a una gran familia educativa", expresan desde el Colegio Nuestra Señora del Rocío – Amor de Dios.