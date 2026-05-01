Castilla y León abre el plazo de admisión en las EOI con Zamora como referencia provincial

El Ejecutivo autonómico ha fijado del 1 al 20 de mayo el periodo de admisión para el curso 2026-2027 en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla y León, una convocatoria que vuelve a situar a la provincia de Zamora como un ejemplo de estabilidad en número de alumnos y diversidad de enseñanza.

En el caso zamorano, la EOI de la capital, junto con sus secciones en Benavente y Toro, alcanza un total de 850 alumnos presenciales y 115 en el programa That’s English, según los últimos datos disponibles del curso 2025-2026. En conjunto, la provincia suma 965 estudiantes, una cifra que refleja el interés sostenido por el aprendizaje de idiomas en el territorio.

El inglés continúa siendo el idioma más demandado, con más de 600 matriculados en Zamora, seguido a distancia por francés, alemán e italiano. También se mantienen opciones como portugués o español para extranjeros, lo que consolida una oferta variada adaptada a diferentes perfiles de alumnado.

Acceso y proceso de admisión

Las personas interesadas deberán tener 16 años cumplidos en 2026, aunque también podrán acceder mayores de 14 si optan por un idioma distinto al cursado en la ESO. Las solicitudes podrán presentarse tanto en las propias escuelas como a través del Portal de Educación o la sede electrónica.

Tras las pruebas de clasificación, cada centro publicará listados provisionales de admitidos, excluidos y pendientes de subsanación, abriéndose un plazo de alegaciones de diez días hábiles antes de la resolución definitiva.

La matrícula inicial tiene un coste de 162,73 euros, que incluye alrededor de 4,5 horas semanales de clase y el derecho a examen, aunque existen bonificaciones del 50 % o incluso exenciones totales para determinados colectivos.

Zamora mantiene su peso en la red autonómica

La provincia de Zamora se sitúa en una posición intermedia dentro del conjunto autonómico, lejos de grandes polos como Valladolid o Salamanca, pero con una estructura consolidada y equilibrada. La EOI zamorana destaca por su capacidad para mantener alumnado estable y una red de secciones que facilita el acceso en el medio rural, especialmente en Benavente (53 alumnos) y Toro (25 alumnos).

Además, el modelo mixto entre enseñanza presencial y a distancia sigue funcionando como complemento para ampliar oportunidades de formación lingüística en la provincia.

Con este nuevo proceso de admisión, la Junta busca mantener la tendencia de crecimiento moderado y reforzar el papel de las EOI como herramienta clave para la formación continua, la empleabilidad y la movilidad internacional.