El tío que acorraló a su sobrina para besarle en un piso de Zamora tendrá que pagarle 18.000 euros

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un hombre a un año de cárcel y al pago de 18.000 euros a su víctima por un delito de agresión sexual, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, que ha permitido al tribunal dictar sentencia con el compromiso además de que ninguna de las partes va a recurrir y, por lo tanto, va a ser firme.

Los hechos que se juzgaban este jueves en la Audiencia Provincial de Zamora ocurrieron en enero de 2024 en un domicilio de Zamora capital. La víctima, una joven mayor de edad natural de un pueblo de la provincia, aunque residente fuera, había venido a Zamora a visitar a unos parientes.

Cuando estaba en la casa de su tío y se disponía a marcharse el hombre le cortó el paso y se abalanzó sobre ella para intentar besarla, a la vez que le tocaba el culo, por encima de la ropa. La joven logró zafarse, pero se llevó un buen sofocón, por lo que el asunto terminó en los tribunales.

La acusación particular, de hecho, pedía cuatro años de cárcel para el agresor. Sin embargo, el tío reconoció en el acto del juicio los hechos y a cambio la víctima, por medio de su abogado, se conformó con la petición de pena de un año de cárcel, además del pago de los 18.000 euros y las penas complementarias de evitar acercarse a la sobrina.

El Código Penal establece que "será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".

El antiguo delito de abuso sexual se considera hoy en día un delito de agresión sexual, a la raíz de la reforma de la conocida como Ley del solo sí es sí. La agresión sexual engloba muchos supuestos diferentes, por lo que existen hasta siete subtipos agravados: por ejemplo, si interviene más de una persona, se utiliza un arma o alguna sustancia para anular la voluntad de la víctima.

La violación es un tipo agravado de agresión sexual, consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.