Este es el tiempo que hará en Zamora durante este puente del 1 de mayo
Los días de asueto empiezan con una buena meteorología en Zamora... pero acabarás mirando al cielo
Cuenta atrás para un puente festivo que empezará con buen tiempo… pero que acabará mirando al cielo. La tónica general se describe con este adjetivo: inestable. Y es que cualquier fin de semana es ideal para programar actividades pero ojo con planificarlas al aire libre porque es posible que tengas que cancelar alguna por la lluvia.
Tras un inicio tranquilo, la inestabilidad irá ganando protagonismo a medida que avancen los días. Si bien este jueves, 30 de abril, se presenta con nubes y claros, pero sin riesgo de agua, el panorama puede cambiar de cara al fin de semana.
El viernes 1 de mayo, día festivo para la mayor parte de los trabajadores -siempre hay excepciones- será el mejor posicionado del puente, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Se esperan cielos despejados o poco nubosos, temperaturas agradables que rondarán los 23 grados y ausencia de precipitaciones, una jornada perfecta para planes al aire libre.
El fin de semana
Con la llegada del fin de semana, llegan los chubascos e incluso las tormentas. Durante el sábado 2 aumentará notablemente la inestabilidad. Se prevén tormentas y chubascos intensos, con una probabilidad de lluvia muy alta a lo largo del día. El domingo 3 continuará la tendencia, con cielos cubiertos y lluvias frecuentes, aunque algo menos intensas que el sábado, lo que podría condicionar los planes de cierre del puente.
¿Cuántos festivos quedan en Zamora?
Hay quien ya está pensando en el siguiente festivo en España, Castilla y León o Zamora para preparar la siguiente escapadita. El calendario laboral reserva otras fechas en rojo con festivos aún pendientes de consumir hasta el final de año. En total, en este 2026 los zamoranos habrán disfrutado de 14 días "libres" a mayores del fin de semana.
Hasta ahora ya han consumido los correspondientes a Navidad, Semana Santa y el Día de la Comunidad que este 23 de abril se celebra. Sin embargo, aún te quedan más por delante:
Festivos nacionales
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajador
- 15 de agosto. sábado: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 2 de noviembre: Todos los Santos (al caer el día 1 en domingo)
- 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución
- 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
A mayores, los festivos locales
En Zamora capital:
- 25 de mayo, lunes: La Hiniesta
- 29 de junio, lunes: San Pedro
En Toro:
- 25 de mayo, lunes: Cristo de las Batallas
- 8 de septiembre, martes: Virgen del Canto
En Benavente:
- 13 de abril (ya pasado): La Veguilla
- 3 de junio, miércoles: Toro Enmaromado
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