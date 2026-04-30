Estos son los comercios con el personal más amable de toda Zamora: "Sin duda, en..."

La atención al cliente marca la diferencia en Zamora. Más allá de productos y precios, lo que los ciudadanos valoran por encima de todo el trato y esa sensación de confianza que solo algunos comercios consiguen transmitir. LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA quiere conocer la opinión de sus lectores, a los que ha preguntado qué establecimiento tiene el personal más amable de toda la ciudad.

No son todos los que están, pero sí están todos los que son. Aquí tienes algunas de las respuestas de nuestros lectores:

"La churrería Malú con sus camareros agradables y simpáticos con toda la gente. Me encanta como tratan a la gente mayor que se siente como en casa"

"Yo diría que el 90% del comercio minorista tradicional tiene a los mejores y más amables profesionales"

"Me gustaría que alguna vez se hiciera un ranking de la amabilidad de la gente con la gente que trabajamos de cara al publico"

"Bayadoliz. Siempre buen rollo"

"Mardem, Estanco de la estación de autobuses, Quintas y Flores Castilla"

"El Redondel de Sagasta. Los hermanos son encantadores y unos profesionales"

"Creo que las más amables son las chicas de ZARA"

"Cuando tratas a las personas con respeto, de eso mismo recibes"

"Farmacia del Polvorín, todos son encantadores y tratan al personal amablemente"

"Sleep Gallery en Lope de Vega, el chico es muy majo"

"Agro centro Turiel en Alcañices, siempre de buen humor"

"En 29.z la atención es de tú a tú con mucho cariño"

"Bed's Zamora en Amargura, un sol de dependienta"

"El Lupa de la calle Luis Ulloa Pereira"

"La casa de las labores Katia, Cocinas Santos Castillo, Bar La Plaza, Frutas Tesa... tenemos la suerte de contar con muchos en Zamora"

"La mayoría de comercios locales da gusto comprar en ellos"

"Normalmente en los establecimientos de Zamora los empleados son amables"

"Pedro Torío en Tres Cruces, Balance Salón y Restaurante Riazor"

"Marcelino Ibéricos, Panadería Coomonte y Bodega Ramiro Morán"

"Chelo del Bar La Cepa hace que te sientas como en tu casa"

"El Redondel y la churrería Lorenzo"

"Restaurante Riazor y el Froiz de Vista Alegre"

"Sin duda Bed’s en Amargura, una profesional como la copa de un pino"

"El kiosko de la Amargura, sin duda ninguna"

"En Zamora la amabilidad reina en su comercio"

"Los chicos de Lupa de Obispo Nieto"

"Casquería Susi"

"El Redondel y Flores Marta"

"Milar y Sueños, dos crack"

"El café teatro"

"Mesón El Zorro"

"Zamora enamora, en general la gente es buena y amable"

"El estanco de la calle Argentina"

"Todos en general tienen gente trabajando muy amable"

"En todos los comercios de Zamora me han tratado estupendamente"

"Santiago textil"

"Leroy Merlín"

"En Zamora no he encontrado a nadie que no fuese amable y atento"

"Minymas en la calle La Salud, todas estupendas como de familia"

"Multicines, La Baraka, Bayadoliz, Bar Lobos, en general hay buen trato"

"La tienda de ropa Casaseca, Rosa es la dulzura personificada"

"Yo creo que todos son amables porque tienen que aguantar mucho"

"García Vaquero en la calle del Riego, David muy amable"

"Mardem Zamora, sin duda"

"El buen rollo es cosa de ambas partes, cliente y trabajador"

"Churrería Lorenzo, amables y profesionales"

"Autoescuela Alonso, Sonia es maravillosa"

"La farmacia de la calle Argentina"

"El Redondel sin duda alguna"

"Floristería Jazmines en Fray Toribio, super amables"

"Todos, somos los mejores"

"Supermercados Cancelo en San Pablo"

"En BMW Ford Mazda MG, súper amables todos"

"Mercado de Abastos, la pescadería de los hermanos Vega"

"Campos de aloe, muy simpática la chica"

"Alimerka, encantadoras"

"Zamora es divina toda ella"

"Bar La Z, súper agradables"

"Bar Nirvana en San Lázaro"

"Librería Mil Hojas, todos muy atentos"

Las respuestas reflejan que, en Zamora, la cercanía sigue siendo una seña de identidad del comercio local. Detrás de cada recomendación hay nombres propios, pero también una idea común: el buen trato no pasa de moda y sigue siendo el mejor motivo para volver.

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