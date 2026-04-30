Sindicalistas de Correos alertan del estrés por la falta de empleados: "Es una vergüenza lo que está ocurriendo"

"Es una vergüenza lo que está ocurriendo con los trabajadores de Correos", señala Raúl Castaño, secretario general de UGT de Servicios Públicos en Zamora. Situación que ha provocado las protestas que se llevan realizando desde hace más de dos meses y que se han materializado en desayunos reivindicativos a diario de unos veinte minutos a la puerta de las carterías. "Estamos en pie de guerra", afirma la secretaria regional del Sector Postal, Cristina Prada. El motivo: la falta de personal.

"Hay una contratación cero a cualquier ausencia que se produce en las carterías y en las oficinas", detalla.

Actualmente, en la ciudad Zamora hay 28 secciones de reparto, para las cuales solo hay 14 carteros diariamente. "Esto quiere decir que son un mínimo de dos secciones por cartero, si a mayores no hay alguna ausencia", lamenta Aurora Sánchez, secretaria provincial del Sector Postal de UGT. Por ello, reclaman una reorganización de la plantilla que incluya a los servicios rurales con el fin de que sus recorridos sean menores.

Carencia de efectivos que repercute en el servicio que se presta. "Queremos que la ciudadanía sea consciente de que esta falta de servicio se nota diariamente, al no recibir el correo ni la paquetería ni todos los servicios que presta correos, no es un problema de los trabajadores de Correos, sino de que no llegamos por la falta de personal", manifiesta la secretaria provincial del sector en la provincia.

Reivindicaciones que, por el momento, no han tenido respuesta ni solución. "No nos vale que digan que ha habido un descenso del 19% del postal tradicional porque también ha descendido un 50% la contratación", indican. Asimismo, denuncian que toda esta situación está influyendo en la salud mental de los empleados y el aumento del absentismo laboral. "Cada día que falta un compañero nos cambian el recorrido y eso está sometiendo a los trabajadores a mucho estrés", comenta Prada.

Absentismo laboral que también repercute en que se produzcan más accidentes de trabajo. "Sabemos que por el estrés un trabador de la zona de Bermillo se ha salido de la carretera", expone Sánchez.

Por todo ello, reiteran su petición de que se realice "una reorganización del trabajo", pero también que se produzca "un compromiso por parte de Correos y que, de una vez por todas, se contrate cuando haya ausencias porque para eso están las bolsas de empleo, hay gente en casa con ganas de trabajar", añaden.

Demandas que esperan sean atendidas. En el caso contrario, los representantes sindicales anuncian que se incrementarán los paros e incluso, valoran utilizar el derecho de huelga si es necesario.