El panteón de Ilustres de Zamora acogerá los restos del artista José Luis Alonso Coomonte

Las cenizas del escultor José Luis Alonso Coomonte reposarán en el panteón de Ilustres del cementerio San Atilano de Zamora. El acto, que tendrá lugar el día 2 de mayo a las 12.00 horas, será conducido por la familia, pero abierto a la ciudadanía.

José Luis Alonso Coomonte fue una figura fundamental para la cultura y el patrimonio artístico de la ciudad, y dejó tras de sí una obra extensa y diversa, cincelada durante más de siete décadas, que engalana numerosos espacios públicos y religiosos de Zamora, Benavente y otras localidades de Castilla y León y España.

Piezas vinculadas a Zamora

Obra suya son las emblemáticas esculturas urbanas de "La Farola” y el “Miliario” en la zona de la Marina, “Equilibrio horizontal”, que en la actualidad se encuentra en la zona de la muralla próxima al parque de San Martín, las rejas exteriores y el rótulo del Banco de España, "Compenetración (Vertical, Hombre y Mujer)" en el barrio de los Bloques o, más recientemente, "Homenaje a los Poetas" en la rotonda del Puente de los Poetas sin olvidar la cruz del cementerio San Atilano, o numerosos trabajos para la Semana Santa de Zamora, principalmente para la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, cuya estética estará siempre unida al escultor, y para la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor de Luz y Vida, que reflejan su dominio del hierro forjado y su sensibilidad artística.

Honrar su memoria

“Acoger sus restos en el llamado Panteón de los Ilustres, propiedad del Ayuntamiento de Zamora en el cementerio municipal San Atilano es, de algún modo, rendir homenaje a su vida, su obra y su legado, con el compromiso de preservar, difundir y honrar su memoria. Para que su ejemplo de creatividad, perseverancia y entrega al arte sirva como inspiración para futuras generaciones”, indican fuentes municipales.