Nueva subasta del antiguo campo de tiro del Ejército en Las Chanas de Zamora

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha sacado por octava vez a subasta el campo de tiro de Las Chanas, un terreno de un millón de metros cuadrados situado en la carretera de Bermillo.

A medida que pasan las subastas el precio de salida de las pujas se va rebajando, de tal suerte que en el anuncio del Ministerio de Defensa el tipo de licitación en primera subasta es de 283.669 euros y en segunda subasta 255.302 euros.

La parcela de lo que fuera campo de tiro e instrucción es una gran finca de 1.074.111 metros cuadrados. Abandonada desde hace años, la zona de Las Chanas fue utilizada como campo de tiro para la práctica militar desde 1913 hasta 1987, fecha de disolución del Regimiento de Infantería Toledo, con sede en el Cuartel Viriato de Zamora.

Historia

El origen del campo de tiro de Las Chanas se remonta a 1913, cuando el Ejército pide esa zona al Ayuntamiento para las prácticas de tiro y maniobras. Era propiedad particular, por lo que el Ayuntamiento tuvo que subarrendar la Dehesa de Las Chanas a su dueño, Luis de Villachica.

Hasta la disolución en 1987 del Regimiento Infantería Toledo, que tenía su base en el Cuartel Viriato fue utilizado el campo de Las Chanas para prácticas de tiro de las fuerzas armadas durante más de setenta años, aunque el Ayuntamiento había quedado libre de la carga de arrendamiento muchos años antes, por haber pasado la titularidad del Ejército.

Desde entonces nadie ha estado interesado en hacerse con este terreno. Hubo un anuncio, por parte de un gobierno socialista, de construcción en el lugar de un centro penitenciario para drogodependientes e incluso se llegó a enseñar un boceto del proyecto, si bien nunca se llegó a materializar siquiera como una instalación real y viable.

Tampoco el Ayuntamiento se ha interesado por adquirir unos terrenos sin aparente utilidad para la ciudad, debido a que están bastante alejados del casco urbano, pese a que algunos grupos municipales, como el del Partido Popular, considera que sería interesante hacerse con la propiedad, sobre todo porque es relativamente barata.