Morteros especiales para restaurar la fachada y el patio del Parador de Zamora

Con mucha paciencia, fijándose en cada detalle y con el uso de morteros especiales para completar el material donde este falla. Así se está haciendo el trabajo de restauración de la fachada y el patio del Parador de Turismo de Zamora, uno de los trabajos incluidos en la gran obra de reforma integral del antiguo palacio de los Condes de Alba y Aliste.

Los trabajadores más visibles no son ahora los operarios de la construcción, sino restauradores que están mirando piedra por piedra de unas históricas paredes que, según cuentan, están soportando perfectamente el paso del tiempo.

Los restauradores, en plena faena. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Eso sí, hay que reconstruir las pérdidas que hay en los sillares, sobre todo en las zonas por donde escurre el agua, con un mortero especial que permite rellenar los huecos de forma adecuada y resistente. Y también se eliminan las manchas. Las zonas que peor están son los cercos de las ventanas y las zonas donde se puede acumular más humedad.

La piedra arenisca es la que predomina en la construcción del Parador, aunque también hay zonas con presencia de granito o caliza. No va a ser necesario cambiar ninguna piedra completa, sino solo cuidar las que hay.

Dentro de los trabajos de remodelación del Parador figura específicamente la restauración del claustro para mejorar su acceso y de las fachadas históricas con la reparación de sillares deteriorados, la eliminación de humedades y la restauración completa de la portada que sirve de acceso principal al inmueble.

También se restaurará íntegramente el tramo colindante de la muralla y se mejorará la iluminación de los espacios más emblemáticos del Parador como son el patio y la escalera principal de estilo renacentista.

Además de estas actuaciones, al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, se tiene prevista la redacción de un Plan Director de Conservación que permitirá conocer a fondo el parador y sus necesidades, así como priorizar las actuaciones necesarias en un futuro.