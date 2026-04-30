"Las leyendas del barrio" dan el pistoletazo de salida a las fiestas de San José Obrero

"No hay nada más del barrio que estas mujeres". Ellas son Pepita Pozo, Margarita Coco, Raquel Fernando, Josefa Rodríguez y Leo Hernández, entre otras. Las protagonistas del inicio de las fiestas del barrio San José Obrero, escogidas por la Asociación Desarrollo Comunitario de la zona. El motivo, hacer un "homenaje vivo a quienes han construido nuestra historia y mantienen el alma del barrio más viva que nunca", detallan desde la comisión de fiestas. Las llamadas "leyendas del barrio" se subieron al escenario para hablar de su barrio "el más acogedor de todo Zamora" al que llegaron cuando "había poco personal", pero que poco a poco, fue haciéndose más grande. "Fue muy bonito. No teníamos nada, pero todo lo repartíamos", pronunciaron emocionadas.

Emotivo pregón en la Plaza de la Encomienda para arrancar un programa repleto de actividades para todas las edades en el que no faltará la música y con "cero preocupaciones", por parte de los organizadores, porque las previsiones descartan lluvias, al contrario que el pasado año cuando tuvieron que suspenderse algunos actos.

Los primeros en animar las calles del barrio zamorano son los miembros de la charanga Cherokee con un pasacalles por los establecimientos colaboradores. A las 23.00 horas, tomará el relevo la gran macro discoteca Electromoon, que hará un descanso para disfrutar de los grandes fuegos artificiales, que reunirán a la mayor parte del vecindario y residentes de otras partes de la ciudad en los alrededores del frontón de La Josa. Tras el espectáculo pirotécnico, la discoteca volverá a poner a bailar al público, que además podrá disfrutar de las distintas casetas instaladas.

1 de mayo

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, la programación se iniciará con la XVI edición del Trofeo Ciclista San José Obrero. El pelotón partirá desde la Plaza de la Encomienda a las 12.00 horas. Misma hora a la que era habitual la salida de la manifestación desde el barrio. Marcha convocada por los sindicatos que este año se iniciará en la plaza de La Marina "con el fin de facilitar la asistencia a todo tipo de colectivos, especialmente las personas de más edad que tenían más dificultades de acceso si sale del barrio", han argumentado desde Comisiones Obreras y UGT.

El programa en San José Obrero continuará con la misa en la parroquia a las 12.30 horas y el baile-vermú por el IX Aniversario de Ángel Bariego, en el que los vecinos llevan comida y bebida para compartir entre todos. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables gratuitos en Parque Luz, mientras que en el centro de día San Lázaro el coro interpretará varias canciones al público presente.

Sin tiempo para descansar, a las 18.00 horas, está previsto el espectáculo a pie de calle "Dj Butrón" junto a la caseta de la comisión de fiestas. Después, a las 20.00 horas, es el turno de bailar con la charanga con Manaita, para concluir la jornada con la gran verbena a cargo de la orquesta Expresión.

2 de mayo

El 2 de mayo, los coches y motos clásicas tomarán la Plaza de la Encomienda para dar paso a otro vermú musical con Salamandras al sol. El grupo Gaitas y Más abrirá la tarde paseando por las calles del barrio zamorano. A las 18.00 horas, la diversión está asegurada con los juegos populares para niños y mayores. A las 19.00 horas, el pabellón social La Josa acogerá un año más el Festival de baile tradicional "Ciudad de Zamora", que cumple su decimonovena cita. Certamen que continuará el domingo a las 18.00 horas en el mismo espacio.

El sábado de fiestas prosigue con la música tradicional de Vanesa Muela, que embelesará al público a partir de las 20.00 horas. Tras el concierto, la charanga El Tropezón guiará a los vecinos por las calles en una animada ruta musical. El grupo Insomnio pondrá el broche final a la jornada.

3 de mayo

El domingo, el mago Jesú iniciará los actos del último día de fiestas con un espectáculo al mediodía. Kurkillo y Jandry tomarán el relevo para protagonizar un vermú flamenco que hará las delicias de los apasionados de este género. A las 17.00 horas, habrá más juegos infantiles en la Plaza de la Encomienda y bailes de las Águedas de San José Obrero en el centro de día San Lázaro. La programación concluye con la traca final que despedirá los grandes días del barrio a las 20.00 horas.