Judith Barrero pone Zamora dentro del top 15 de Miss Mundo España

A sus 22 años, Judith Barrero se ha hecho un hueco en el certamen de belleza más antiguo de España. La zamorana, procedente de Santibáñez de Vidriales, se presentó a Miss Mundo España teniendo experiencia previa en modelaje, aunque también ha trabajado en otros sectores, ha sido azafata de eventos entre otras ocupaciones.

Entre sus aficiones destacaba la fotografía, el mundo del motor o el amor por los animales, y ya en el mes de junio de 2025, cuando anunciaba su candidatura provincial, su agencia lo hacía bajo el mensaje de que venía a "mostrar la fuerza de las mujeres y gritar que Zamora sigue muy viva", mensaje que ha lanzado más allá de la provincia.

El veredicto nacional

Judith se clasificó gracias a su triunfo en la prueba multimedia, y aunque no se ha llevado el primer puesto, esta es la vez que más cerca ha quedado la provincia, ya que es la primera que se clasifica por Zamora en el top 15. Sí se había clasificado en el top 20 previamente, Carla López Alejos lo consiguió en 2020.

La ganadora de la gala, celebrada en Gran Canaria, fue Elisabeth Reynés, una mallorquina de la misma edad que tendrá la misión de representar a España en el certamen internacional.