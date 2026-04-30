Javier Fuentes Castro, presidente de Portucale: "Queremos dar difusión a la cultura portuguesa en la provincia porque todavía hay cosas que se desconocen”

Javier Fuentes Castro preside la Asociación Cultural y Gastronómica Portucale que ha iniciado su andadura en Zamora, con la proyección de un documental sobre la Revolución de los Claveles en la Biblioteca Pública de Zamora, con, entre otros objetivos, promover el conocimiento y la difusión de la cultura portuguesa.

¿Cuál ha sido el detonante de la creación este nuevo colectivo?

Muchos de los miembros de la asociación hemos estudiado portugués y no solamente nos ha interesado, lo que es aprender el idioma, sino que también como tenemos una cercanía con Portugal, siempre que hemos ido, no solamente nos hemos interesado por conocer lugares de una forma turística, sino que poco a poco nos ha ido picando un poco el interés por la historia, por la cultura y por las tradiciones que tienen en nuestro país vecino. Cuando a alguien le gusta algo, lo que quiere hacer es compartirlo con los demás. A quien le gusta el cine, es fácil que quiera hacerle ver a sus amigos, a su círculo de amistades o círculo más cercano, lo interesante que es el cine. A nosotros nos pasa un poco lo mismo con lo que es Portugal y la cultura portuguesa. Ese el origen y por eso es hemos hecho la asociación. En la medida de lo posible queremos dar un poco de difusión a lo que es la cultura portuguesa en la provincia porque todavía hay cosas que se desconocen de lo que es la realidad del día de hoy de Portugal y de su historia más reciente.

En última instancia, somos rayanos y, sin embargo, vivimos, en muchos aspectos, de espaldas a Portugal.

Digamos que ha habido una existencia paralela, pero las líneas paralelas no se cruzan. Esa existencia paralela, lo que hay que hacer es intentar que haya una convergencia y que haya una mayor relación. Todo lo que sea conocerse, que haya un conocimiento mutuo, yo creo que es algo muy positivo y resulta bueno para ambas partes.

El presidente de Portucale. / JOSE LUIS FERNANDEZ

¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo que van a llevar a cabo para conseguirlo?

Es algo que estamos todavía definiendo. No tenemos planes para un futuro más inmediato, sino que vamos a ir un poco probando, experimentando, a ver por dónde puede ir nuestra línea de actuación. Somos una asociación, hay distintos socios y cada uno hace sus propuestas y a la hora de llevarlas a cabo será un poco en función de la disponibilidad personal de cada uno. También en las actividades que hagamos sondearemos los intereses de los asistentes y, a medio plazo, quizá hagamos alguna actividad que podamos hacer en Portugal para difundir algún aspecto de la cultura española.

¿Con cuántos socios arranca el colectivo?

Ahora mismo somos muy poquitos, somos en torno a una docena de personas. La idea es que se vayan incorporando más personas. De hecho, nosotros ya lo hemos estado comentando con otras personas que conocemos que comparten intereses con nosotros para que se vayan uniendo.

Quien desee conocer más o formar parte de la asociación, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes?

A través del email asoc.portucale@gmail.com. Todavía no tenemos página web y estamos trabajando para contar con perfiles en las redes sociales.

Nuestro nombre se debe al topónimo Portucale denominación originaria de la ciudad de Oporto (Porto en portugués) y del cual deriva el nombre de la actual Portugal

El nombre de Portucale obedece a…

La denominación de nuestra asociación, conforme recogemos nuestros estatutos, se debe a al topónimo Portucale, citado en el “Dicionário Onomástico e Etimológico” de José Pedro Machado como denominación originaria de la ciudad de Oporto (Porto en portugués) y del cual deriva el nombre de la actual Portugal.

En Zamora se imparte portugués en la Escuela Oficial de Idiomas y en la UNED, incluso existe la asociación y la editorial Sabaria, que fomenta el intercambio literario, sin olvidarnos de la Fundación Rei Afonso Henriques ¿se han dado a conocer a estas entidades?

No, estamos abiertos a colaborar, pero todavía no hechos realizados esos contactos porque la cultura portuguesa abarca múltiples facetas. Estamos abiertos a echar una mano y a sacar adelante, bien sea nosotros solos o con otras instituciones o asociaciones, actividades.

Inicio

Su primera propuesta ha sido el miércoles con la proyección de “Outro País”, de Sérgio Tréfaut en la Biblioteca Pública de Zamora ¿por qué?

Por explora otro lado vinculado a la Revolución de los Claveles. El documental da una visión diferente a lo que es los hechos que ocurrieron aquel día. Cuando se habla de algún acontecimiento histórico, lo normal es que se piense en primer lugar en las personas que fueron protagonistas. Sin embargo este documental lo que hace es dar una visión diferente porque está compuesto de una serie de entrevistas que se hacen a pie de calle a personas que en aquella época vivían en Portugal. Es una perspectiva diferente. No es una perspectiva de la historia escrita con mayúsculas, sino de la historia escrita con minúsculas, de la historia de las personas particulares.

¿Y qué les ha movido a que sea la carta de presentación social?

Es un acontecimiento importante y conocido, existe una cierta familiaridad de ahí el querer aprovechar la circunstancia para informar un poco, para dar a conocer un poco al público qué pasó aquellos días, ya que uno de nuestros fines es organizar actos conmemorativos de fechas y personalidades relevantes de la cultura portuguesa.