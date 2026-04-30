La huelga de médicos flojea en Zamora, pero deja más de 500 consultas canceladas

La huelga de médicos convocada contra el nuevo Estatuto Marco ha tenido este jueves, 30 de abril, un seguimiento del 13,5% en la provincia de Zamora, el más bajo de Castilla y León, según los datos de la Gerencia Regional de Salud. En total, 58 facultativos secundaron el paro de los 429 profesionales convocados en el turno de mañana.

A pesar de este menor seguimiento, el impacto en la actividad asistencial ha sido significativo. En Atención Primaria se registraron 504 consultas canceladas de medicina de familia y pediatría solo durante la mañana, dentro de un contexto autonómico que superó las 7.700 suspensiones en este nivel asistencial.

En el ámbito hospitalario, la huelga también dejó su huella. El Complejo Asistencial de Zamora contabilizó la cancelación de siete intervenciones quirúrgicas (23%), 58 pruebas diagnósticas (32%) y 60 consultas externas (7%), lo que refleja una afectación desigual según el tipo de actividad programada.

Menor incidencia, pero con efectos en la asistencia

El seguimiento en Zamora se sitúa claramente por debajo de la media regional, que alcanzó el 21,5%, y lejos de provincias como León o Soria, donde superó ampliamente el 25%. Aun así, los datos evidencian que incluso con una participación más limitada, la huelga ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria diaria. En el conjunto de Castilla y León, el paro se ha saldado con 37.919 consultas canceladas, además de 888 cirugías y 1.885 pruebas diagnósticas suspendidas a lo largo de toda la semana.

La movilización, convocada a nivel nacional por los sindicatos médicos, responde al rechazo al nuevo Estatuto Marco y ha vuelto a poner sobre la mesa la situación del colectivo sanitario. En el caso de Zamora, el menor seguimiento no ha evitado que se produzcan incidencias en la atención, evidenciando la sensibilidad del sistema ante este tipo de paros.

Con este escenario, la provincia cierra la jornada con un impacto moderado, pero palpable, en su actividad sanitaria, especialmente en consultas de Atención Primaria y pruebas hospitalarias.