Guarido a los funcionarios de Zamora: "No os preocupéis, que vendrá Vox y os dará los derechos"

Primero fueron los policías municipales, luego los bomberos y este jueves los funcionarios y laborales de los servicios generales. El salón de Plenos del Ayuntamiento vivió de nuevo una sesión de protestas laborales con carteles que rezaban lemas como "Carrera profesional funcionarios y laborales", "Oficinas olvidadas, servicios bloqueados, ciudadanos cabreados" o el de "Octubre pasó, noviembre pasó, llegó abril, y Laura las noches no pagó".

No es extraño, pues, que el portavoz del Vox en el Ayuntamiento, Javier Eguaras, preguntara al alcalde si "hay algún colectivo de trabajadores del Ayuntamiento con el que este equipo de Gobierno no tenga un enfrentamiento". El primer edil, Francisco Guarido, se limitó a tomarse la interpelación como "una pregunta de circunstancias" aprovechando el ambiente en el salón de Plenos y dijo a los trabajadores de la bancada del público que exhibían los carteles: "No os preocupeís que vendrá Vox y os dará los derechos".

Subterfugio para la paga por jubilación

Poco antes, la concejala de Personal, Laura Rivera, que cataliza las iras laborales, se había explayado en la defensa de una modificación de créditos de 179.627 euros que permitirá sortear la prohibición legal de los premios por jubilación que antes cobraban los policías municipales y los laborales y que hubo que eliminar porque así lo obligaba la ley. A cambio se ha buscado una fórmula jurídica que extiende este tipo de dádiva a todos los empleados municipales, pero transformado legalmente como un plus de productividad vinculada a la continuidad en el servicio.

En realidad supone un ardid para evitar que se pierda ese derecho y se amplíe a todos los empleados, con una cantidad igual para todas las categorías que varía, eso, si, en función de los años trabajados antes de la jubilación. Traducido a euros, supondrá cobrar una paga de un máximo de 2.425 euros para los que se jubilen con 35 años de servicio y un mínimo de 1.039 para los que tengan 15. Rivera reconoció la tardanza en aprobar esta medida, debido a que ha habido que buscar el encaje jurídico, pero afirmó que "nadie se quedará atrás", ya que tiene efectos retroactivos desde el 1 de octubre de 2021, por lo que todos los jubilados desde esa fecha cobrarán la paga.

Ciclo del agua y subida de los recibos

El Pleno ordinario del mes de abril comenzó guardando dos minutos de silencio por las tres mujeres asesinadas en el último mes víctimas de violencia de género. El punto de más trascendencia, aunque despachado sin debate por parte de la oposición, ha sido la aprobación de las actuaciones preparatorias del expediente de contratación de la concesión de servicios del ciclo del agua, abastecimiento y saneamiento, ahora divididos en dos contratos, ambos caducados.

Los funcionarios coparon los bancos del público en el Pleno de abril. / José Luis Fernández / LZA

La propuesta contempla un canon inicial anual de 675.000 euros para la empresa concesionaria, que deberá afrontar una inversión superior a los 20 millones de euros, quince de los cuales habrán de ser invertidos en los primeros tres años. Entre las inversiones que deberá realizar estaría la actualización del parque de contadores a lectura digital (4.200.000 euros), la mejora de la red de abastecimiento (2.500.000 euros), la renovación del depósito de agua en Cardenal Cisneros (2.400.000 euros), mejoras en la estación depuradora de aguas residuales (1.700.000 euros), la mejora de la de aguas limpias, ETAP de Vista Alegre (1.600.000 euros), la mejora de la red de saneamiento (1.500.000 euros), la renovación de equipos en el municipio (1.100.000 euros), la sustitución de bombas de captación en Zamora (150.000 euros) o la mejora de aliviaderos en el municipio (700.000 euros). A estas cantidades, habría que añadir otros 4,2 millones por los gastos generales de beneficio industrial e IVA, que completan la inversión anunciada.

Entre las mejoras que desde el Ayuntamiento se tendrán en cuenta en la concesión del contrato figuran el importe del canon anual que deberá pagar la empresa, cifrado inicialmente en 675.000 euros, y en asumir las actuales bonificaciones que existen para determinados colectivos sociales que en la Ley se prohíben, que Guarido ha cifrado en torno a los 20.000 euros anuales.

En este nuevo contrato habrá de aplicarse una subida en las tasas de suministros. Desde la última subida del agua en 2013 se ha incrementado el IPC en un 30%, sin embargo, la subida propuesta es de un 10%, lo que, cifrado en euros según el consumo de una vivienda estándar, que son el 95% de las existentes en Zamora, se situaría en torno a los 9 euros al año por contador.

Ampliación de la trasera del Ayuntamiento

El Pleno ha aprobado también una modificación de créditos por valor de 3.579.327,72 euros; 2.306.788,60 euros correspondientes a créditos extraordinarios y 1.272.539,12 euros correspondientes a suplementos de créditos.

Entre los créditos extraordinarios destacan: 1.400.000 euros para la ampliación de la casa consistorial en la parte trasera; 126.000 para la memoria y la dirección facultativa de la iluminación monumental del Puente de Piedra; 192.800 para la creación de un parque en Rabiche y la remodelación de los parques de San Blas y Puerta Nueva; 300.000 para adquisición de vehículos para los servicios de obras y parques y jardines, o 70.000 para proyecto expositivo de museografía en las Aceñas de Cabañales.

Los concejales aprobaron por unanimidad la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de la asociación Apego Lácteo, de la asociación En Bici Sin Edad Zamora y de la asociación Artesanía y Arte de Zamora.

Mociones

En el apartado de mociones se ha aprobado dos, apoyadas por unanimidad de los grupos municipales:

La primera, para la adhesión a la Declaración de Córdoba, por las Ciudades Universalmente Accesibles, para avanzar hacia una sociedad inclusiva, garantizando a todas las personas el pleno disfrute de sus derechos, libertades y la igualdad de oportunidades.

La segunda, para apoyar el manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

No pasaron el trámite de la urgencia otras dos mociones de Zamora Sí, una pidiendo la remodelación integral de las Tres Cruces y otra un reconocimiento institucional a la empresa GameZ Studio, por el éxito de su vídeo juego Cubex.