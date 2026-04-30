La FRAH organiza varias actividades con motivo de la Semana de Europa 2026

La Fundación Rei Afonso Henriques ha programado, a través del Centro Europe Direct de Zamora, varias actividades con motivo de la Semana de Europa 2026, que se celebra en torno al 9 de mayo, Día de Europa.

Los actos arrancarán con un concierto, el día 5 de mayo a las 19.30 horas, a cargo de la orquesta del Conservatorio Miguel Manzano de Zamora, una actuación que durará aproximadamente una hora.

La cuenta del Centro Europe Direct de Zamora, @europedirectzamora, abrirá su concurso “EuroReto ¿cuánto sabes de la UE?” que permitirá la participación de los usuarios a través de las redes el día 6 de mayo.

También habrá una jornada de puertas abiertas, el día 8 de mayo, en la fundación desde las 9.15 horas a las 14.00 horas. Justo antes, a las nueve, tendrá lugar el acto institucional, la atención a medios de comunicación y un café con periodistas ligado al Día de Europa. A las 10.00 horas, comenzará una actividad educativa para el alumnado del colegio Santísima Trinidad de Pinilla. Ese mismo día, en Tordesillas tendrá lugar una ceremonia de izado de bandera de la Unión Europea en colaboración con todos los centros Europe Direct de Castilla y León.