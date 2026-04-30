Ni flequillo, ni gafas oscuras... ni sonrisa: los requisitos para que den de paso la foto de tu DNI o pasaporte en Zamora

Cualquiera que vaya a hacerse una fotografía de formato carnet para renovarse el DNI o hacer el pasaporte puede pensar que lo mejor es mostrar su imagen más fiel acorde a su día a día. Nada más lejos de la realidad si se tiene en cuenta que si tienes flequillo, debes retirártelo hacia atrás como buenamente puedas; si tienes gafas, debes quitártelas para la foto, salvo que sean al aire; y si eres sonriente, oculta la mueca porque puede que también te la tumben a la hora de ir a Comisaría a hacerte el carnet de identidad.

Los requisitos son marcados por el propio Ministerio del Interior, si bien cada trabajador tiene su propio rasero y mientras que los hay más flexibles, otros en cambio siguen al pie de la letra las instrucciones para evitar que tengas cualquier tipo de problema en una aduana o aeropuerto. Zamora es una de las ciudades de España más estrictas a la hora de exigir que las fotografías se ajusten a la norma para sorpresa de muchos.

EFE

Foto reciente: como mucho, de medio año atrás

Si tienes fotografías de hace unos años, es probable que revisen el parecido porque, legalmente, deben de ser recientes con un máximo de medio año.

El fondo tiene que ser liso y blanco. Las medidas deben de ser de 32x26, aunque las tiendas de fotografía ya están bien aleccionadas al respecto. De hecho, en muchos sitios de Zamora capital ya te advierten sobre los requisitos para evitar que tengas que darte otro viaje y pagar dos veces.

Las cejas y la frente, totalmente despejada

Es más frecuente de lo que crees en Zamora tener que hacerte hasta dos veces las fotos del DNI al invalidarte las primeras. Y es que son muchas las personas que tienen algo de flequillo, por poco que sea, o incluso algún mechón de cabello que cubre parte de la ceja. En ese caso, hay quienes en la comisaría de Zamora lo tienen claro: "Vuelva usted con otra foto si no quiere tener problemas durante su viaje".

EXCEPCIONES Se admiten imágenes con prendas de cabeza por motivos religiosos o médicos , siempre que muestren totalmente descubierto el óvalo del rostro desde el nacimiento del pelo hasta el mentón: frente, cejas, ojos, nariz y boca.

, siempre que muestren totalmente descubierto el óvalo del rostro desde el nacimiento del pelo hasta el mentón: frente, cejas, ojos, nariz y boca. Se admiten gafas de cristales oscuros a personas invidentes o con grave defecto en alguno de ellos, siempre que lo sea de carácter permanente o de larga duración y se usen habitualmente.

Expresión neutra y nada de uniformes

La expresión de tu rostro en la fotografía del DNI y del pasaporte debe de ser neutra, sin sonreír y con la boca cerrada, a ser posible, que no se te vea ni un diente. El contorno de la cara debe de estar claro así que si llevas media melana o cabello caído sobre la cara... tendrás problemas.

Una simple foto requiere también más requisitos, tantos que algunos de ellos seguro que ni los habías pensado. Por ejemplo, que no se permiten uniformes. También debes de evitar la ropa blanca para que no se confunda con el fondo.

El primer DNI de la historia en España

A día de hoy es difícil encontrar a alguien que no se sepa de memoria los ocho dígitos y la letra que componen su Documento Nacional de Identidad. Esta tarjeta llena de información se ha convertido en nuestra compañera inseparable. Y aunque parezca que los números que aparecen en ella están elegidos al azar, realmente responden a un propósito.

Aunque mucho antes ya existían cartas de seguridad, cédulas de identidad y pasaportes interiores, el DNI como tal no apareció por primera vez hasta 1951. Cinco años antes el BOE publicó un concurso público en el que instaba a los ciudadanos a presentar sus bocetos de documento de identidad para llevarse un premio de 30.000 pesetas. El ganador fue el presentado por D. Aquilino Rieusset Planchón y se expidió por primera vez en Valencia en marzo de 1951.

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Franco y Carmen Polo, su mujer: números 1 y 2

Francisco Franco, impulsor del DNI, se quedó el número 1 y su mujer, Carmen Polo, el número 2. Los números de 10 al 99 están reservados para la Familia Real. De esta manera el Rey Juan Carlos tiene el número 10 de DNI, la Reina Sofía el 11, la Infanta Elena el 12 o Felipe VI el 15. Como curiosidad, el número 13 se eliminó por superstición y la Infanta Cristina se quedó con el 14, para que no trajera la mala suerte a la monarquía.

Por la parte frontal del DNI encontramos nuestra foto, los datos de filiación, el kinegrama, los relieves y tintas variables (sirven para evitar falsificaciones), el número de soporte (un código alfanumérico que identifica a la tarjeta física y no a la persona) y el número CAN (la clave que te permite acceder a la información de tu DNI electrónico).

¿Qué significan y cómo se asignan los números del DNI?

Sin embargo, los números del DNI que suelen ser objetos de "leyendas urbanas" son los que aparecen en la parte baja del reverso. Estos códigos, conocidos como caracteres OCR, no están escogidos al azar. ¿Qué significan realmente?

¿Qué significan y cómo se asignan los números del DNI? ID : el tipo de documento.

: el tipo de documento. ESP : la nacionalidad.

: la nacionalidad. AAA023112 (Las siguientes tres letras y seis números): es el número de serie del soporte.

(Las siguientes tres letras y seis números): es el número de serie del soporte. 1 : el primer dígito de control.

: el primer dígito de control. 65004204V : el número del DNI como tal.

: el número del DNI como tal. 500110 : Tu fecha de nacimiento, con el formato de año (la dos últimas cifras) / mes / día.

: Tu fecha de nacimiento, con el formato de año (la dos últimas cifras) / mes / día. 5 : Es el segundo dígito de control.

: Es el segundo dígito de control. M : tu sexo (M para masculino y F para femenino).

: tu sexo (M para masculino y F para femenino). 180417: la fecha en la que caduca tu DNI, con formato año/mes/día.

9: es el tercer dígito de control

es el tercer dígito de control ESP : Nuevamente la nacionalidad

: Nuevamente la nacionalidad 2 : es otro dígito de control. Sin embargo, existe una "leyenda urbana" que ha hecho creer a muchos que este número hace referencia a las personas que existen en España con tu mismo nombre y apellidos.

: es otro dígito de control. Sin embargo, existe una "leyenda urbana" que ha hecho creer a muchos que este número hace referencia a las personas que existen en España con tu mismo nombre y apellidos. ESPANOL ESPANOL JUAN: tus apellidos y nombre.

Un pequeño truco: cómo calcular la letra del DNI

Más que la letra del DNI, sería más correcto llamarla letra del Número de Identificación Fiscal. Al hablar del DNI nos estamos refiriendo realmente a los números, y es cuando les añadimos la letra que se convierten en el NIF.

Y al contrario de lo que muchos creen, esa letra no se elige al azar. En realidad se asigna a cada persona a través de una serie de cálculos matemáticos con los números del DNI. De este modo se desmonta otra de las "leyendas urbanas" que dice que existen varios documentos de DNI con el mismo número y distintas letras.

Para calcular la letra de tu DNI solo tendrás que dividir los ocho números entre 23, dando como resultado un número entero y un resto.