El festival de títeres desembarca por primera vez en el barrio de San José Obrero

Tres funciones del Festival Internacional de Títeres y Marionetas de Zamora tendrán lugar en emplazamientos del barrio de San José Obrero. La XXXVII edición reunirá, entre el 5 y el 9 de mayo, doce espectáculos muy variados y montajes más contemporáneos, pensados desde para la primera infancia hasta para jóvenes y adultos en ocho espacios de la ciudad. En esta ocasión habrá tres grandes epicentros: el Teatro Principal, el centro de la ciudad y el barrio de San José Obrero.

Principal

El liceo acogerá propuestas de un formato “más íntimo”, explicó la directora del Principal, Eva Santos. El escenario será el marco para la compañía Iru Teatro con “El show de tit”, el día 6 a las 20.30 horas para público de más de 12 años y pases a 10 euros, mientras que solo con aforo del patio de butacas serán los espectáculos de Almealera y Arrels de Bosc, que regresa con el estreno de un nuevo espectáculo.

Además, en la bombonera también será el espectáculo para la primera infancia de Fàbricade Paraules.

San José Obrero

En San José Obrero los títeres podrán disfrutarse en la ludoteca, el día 6 a partir de las 18.00 horas "La espada y el dragón", con taller posterior, el día 7 en Parque Luz a partir de las 18.00 horas, para mayores de ocho años, llegará “Fisgón”; y el día 8 de mayo a las 18.30 horas “Varieté” en la plaza de Ángel Bariego.

El resto de espectáculos serán en la Plaza de Viriato, el día 6, y en el Mirador de San Cipriano, el 7 y 8.

“El 37 Festival Internacional de Títeres y Marionetas de 2026 vuelve a dar vida a nuestras calles con una programación pensada para todos los públicos pero, fundamentalmente, para los más pequeños de la casa”, remarcó el concejal del Teatro Principal de Zamora, David Gago.

Cartel explicativo de cómo participar en el sorteo. / Cedida

Escenarios en miniatura

El festival de títeres cuenta con una campaña bautizada “A veces es lo más pequeño que habla el universo entero” y de manera paralela el Teatro Principal ha desarrollado una colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, en la que alumnos han desarrollado escenarios en miniatura que se colocarán diseminados por el centro de la ciudad, San José Obrero y los alrededores del teatro municipal.

Uno de los escenarios. / Cedida

“Invitamos a los mayores y a los pequeños a que busquen esos pequeños escenarios y a quienes los vayan encontrando, hagan una fotografía y la compartan en Facebook o Instagram etiquetando al Teatro Principal de Zamora”, y entre todos los participantes se sortearán tres entradas.