Arte
Fernando Lozano Bordell plasma en acuarela la belleza de la naturaleza
La muestra "Iba yo caminando" reúne en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida obras recientes del artista, centradas en paisajes y detalles vinculados con el medio acuático
La belleza de la naturaleza la capta magistralmente el artista Fernando Lozano Bordell. Y para prueba la exposición “Iba yo caminando”, abierta en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida, donde el creador reúne un total de 28 obras, en acuarela sobre papel, ejecutadas en múltiples tamaños.
Entre los cuadros, realizados el pasado y este año, llama la atención una pieza de gran tamaño centrada en un impresionante árbol. En ella Bordell plasma, con gran detalle, el paso de los años en cada recoveco de la corteza del tronco y de sus ramas.
La obra titulada “El árbol” dialoga con piezas donde el acuarelista ejecuta diversos rincones de Valorio o bien de las Pallas sin olvidar temas acuáticos de las zonas próximas al Valderaduey, en momentos de la primavera y del otoño.
La muestra combina paisajes, donde la naturaleza la mezcla con puentes o caminos que invitan a transitar por el lugar recreado, junto con otros centrados en detalles, como raíces, zarzas u hojarasca, motivos que el zamorano ha pintado reiteradamente en su trayectoria, que arrancó de la mano de maestros como Alberto de la Torre, en el dibujo y la pintura, y de Alfonso Bartolomé, en el grabado, y que atesora numerosas exposiciones individuales y colectivas así como varias publicaciones sobre la Semana Santa de Zamora, la provincia o retrataos de artistas zamoranos.
La exposición presenta la singularidad de que todas las piezas son a color, salvo una donde el artista ha optado por dotar de pequeños toques de cromatismo a una maraña de raíces donde evidencia, una vez más, su profunda sensibilidad hacia los elementos presentes en la naturaleza.
“Yo no interpreto la naturaleza como un espejo pasivo, sino como un territorio donde se encuentran lo visible y lo interior” y “no busco asombrar, sino revelar que lo extraordinario habita en lo común”, escribe el artista en el catálogo de esta muestra que invita a valorar la naturaleza que tenemos más cercana.
Exhibición
El público puede descubrir las acuarelas que integran esta nueva exposición del zamorano Fernando Lozano Bordell hasta el próximo 16 de mayo en la galería de arte Espacio 36 de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.
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