Ecovidrio critica la pasividad del Ayuntamiento de Zamora para evitar la caída del reciclaje

El subdirector de la zona centro-norte de Ecovidrio, Ricardo Sevilla ha criticado la actitud pasiva del Ayuntamiento de Zamora, por su falta de respuesta a las iniciativas para revertir la situación de la recogida selectiva de envases de vidrio, que ha caído en la provincia por segundo año consecutivo, el último nada menos que el 9,2%.

En unas declaraciones a este diario, Sevilla asegura que "la recogida selectiva de envases de vidrio en la provincia de Zamora ha descendido este año un 9,2%, un decrecimiento provocado especialmente por la caída del 6,6% registrada en la capital. Zamora ciudad tiene un impacto muy significativo en los resultados provinciales, ya que en ella se concentran el 32% de los residuos de envases de vidrio que se generan en toda la provincia".

Estos resultados, que encadenan dos años consecutivos de descenso en la capital, "responden principalmente a la imposibilidad que tenemos desde Ecovidrio para desplegar en la ciudad aquellos planes y medidas que ya han demostrado su eficacia en otros municipios y que venimos proponiendo al Ayuntamiento desde hace años para mejorar las cifras de recogida".

Precisamente con el objetivo de revertir esta tendencia, señala el alto cargo de Ecovidrio, "en los últimos meses hemos intensificado nuestros intentos de colaboración, tratando de activar iniciativas concretas que permitan mejorar la aportación ciudadana al contenedor verde. En este periodo hemos intentado reunirnos con el Consistorio hasta en cinco ocasiones, y por distintas vías, para proponer planes específicos que pueden contribuir a revertir la situación".

Entre estos planes menciona a EcoBarrios, "una iniciativa que, gracias al uso de la inteligencia artificial, sabemos que sería posible incrementar la recogida selectiva en unos 54.000 kilogramos anuales en determinadas zonas de la ciudad mediante el refuerzo de la infraestructura en calle, con la instalación de seis nuevos contenedores y campañas de movilización dirigidas a 15.000 vecinos".

Reciclaje de vidrio / Agencias

Cubos especiales para la hostelería

Ecovidrio anuncia que "en las próximas semanas pondremos en marcha una campaña de refuerzo y movilización dirigida al sector hostelero, donde se genera cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado. El objetivo es facilitar la separación y el reciclaje en origen, para lo que entregaremos a los establecimientos medios específicos (cubos adaptados) que permitan separar los envases de forma sencilla y correcta. Además, desarrollaremos una campaña informativa para explicar los beneficios ambientales y económicos del reciclaje y resolver posibles dudas del sector".

Desde Ecovidrio, explica el subdirector, "sabemos que todavía existe un amplio margen de mejora, pero necesitamos contar con el apoyo de la Administración para revertir la situación de forma efectiva. Por ello, hacemos nuevamente un llamamiento al Ayuntamiento de Zamora y ponemos a su disposición nuestras capacidades para desplegar y poner en marcha los planes más avanzados".

"La corresponsabilidad de todos los agentes implicados en el reciclaje de envases de vidrio, y de manera muy especial de los ayuntamientos, en quienes recae la competencia directa en la gestión de los residuos, es clave para revertir la situación y dar el salto en materia de circularidad que Zamora necesita”, concluye Sevilla.