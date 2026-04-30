La Diócesis de Zamora se moderniza para afrontar la despoblación y la disminución de sacerdotes

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha aprobado los estatutos de la Curia Diocesana de Zamora, que entra en vigor “ad experimentum” por un periodo de tres años.

La nueva estructura recoge los principales oficios y organismos diocesanos, entre ellos el vicario general, el canciller-secretario general, el provicario general, el moderador de curia, el gerente-ecónomo, la curia judicial, las delegaciones episcopales, la santa iglesia Catedral del Salvador, los seminarios diocesanos, los órganos colegiados y otros organismos vinculados a la vida y misión de la Diócesis.

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La diferencia fundamental reside en que “los antiguos regulaban únicamente la Sección Especial de Pastoral de la Curia Diocesana, organizada en delegaciones y secretariados pastorales; mientras que los estatutos actuales regulan toda la Curia de la Diócesis de Zamora, incorporando no solo la dimensión pastoral, sino también el gobierno, la administración, la curia judicial, la economía, la comunicación institucional, la protección de menores, la transparencia y los órganos de control", explican desde la Diócesis de Zamora.

“Ante los retos de este cambio de época que viven la humanidad y la Iglesia, por una parte, y la amplitud de la despoblación y complejidad que supone la disminución de los sacerdotes y la implementación de nuevos ministerios como el diaconado permanente, ministerios laicales y comunidades misioneras en la diócesis, por otra, así como las nuevas formas y sensibilidades pastorales es necesaria la reorganización de la curia diocesana para seguir anunciando la alegría del Evangelio”, indica el texto.