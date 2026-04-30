La curación del Mieloma Múltiple se encuentra más cerca que nunca

La hematóloga zamorana María Victoria Mateos participó en una conferencia organizada por Farmazul–Farmacia Arias, dentro de los actos conmemorativos de su centenario. También ha contado con la colaboración de Azayca, la asociación zamorana que trabaja junto a pacientes oncológicos. La hematóloga repasó los avances que están transformando el abordaje del Mieloma Múltiple y que han situado al grupo que lidera entre los candidatos a los Premios Princesa de Asturias. Durante su intervención, Mateos subrayó que la investigación en esta enfermedad ha cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes. Si hace dos décadas la supervivencia media rondaba los tres o cuatro años, hoy muchos pacientes superan los diez años y, en determinados casos, ya se empieza a hablar de curación. Buena parte de ese cambio, explicó, se debe al desarrollo de nuevas estrategias de inmunoterapia, con avances como los anticuerpos monoclonales, los tratamientos con células CAR-T o los anticuerpos biespecíficos, capaces de lograr respuestas profundas incluso en pacientes con enfermedad avanzada. Uno de los hitos destacados por la especialista fue el papel del Grupo Español de Mieloma, que lidera proyectos internacionales en torno a la enfermedad mínima residual.

Ese trabajo colaborativo, desarrollado junto a más de un centenar de hospitales, ha sido uno de los motivos que sustentan la candidatura a los Premios Princesa de Asturias. Mateos puso también el foco en la investigación precoz y en estrategias dirigidas no solo a controlar la enfermedad, sino a prevenir su progresión en estadios iniciales, una línea en la que España se sitúa, aseguró, en posiciones de referencia internacional. Durante la conferencia, defendió además una medicina cada vez más personalizada, adaptada al perfil biológico de cada paciente. La especialista trasladó un mensaje de optimismo, al considerar que el Mieloma Múltiple vive un momento “histórico” por los avances científicos logrados, y reivindicó el valor de la investigación cooperativa.