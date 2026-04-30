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Cuatro empresas zamoranas abren mercados en Canadá

Cámara de Comercio y Diputación favorecen la internacionalización de las sociedades

Presencia empresarial zamorana en Canadá.

Presencia empresarial zamorana en Canadá. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Cámara de Comercio y la Diputación de Zamora han organizado una misión comercial a Canadá del 29 de abril al 1 de mayo que está contando con la participación de cuatro empresas de la provincia.

Canadá es una de las economías más desarrolladas, con un PIB que refleja una notable resiliencia y una previsión de crecimiento estable en torno al 1,5% para 2026. Su reconocida estabilidad macroeconómica, junto con una de las rentas per cápita más altas del mundo (superando los 60.000 dólares USA) y el tratado de libre comercio existente entre la Unión Europea y Canadá convierten a este mercado como una opción muy interesante para las empresas zamoranas.

Cuatro empresas zamoranas del sector agroalimentario están participando en esta misión comercial. Gracias a la elaboración de agendas personalizadas, están llevando a cabo reuniones estratégicas con operadores canadienses de su interés, incluyendo importadores, distribuidores y potenciales socios.

Estas agendas comerciales personalizadas se complementan con una visita técnica a la Feria Sial Montreal para conocer de primera mano las tendencias globales del sector. Sial Montreal es el evento de promoción agroalimentaria más importante de Canadá y uno de los referentes indiscutibles en toda Norteamérica. El potencial de esta cita quedó demostrado en su edición de 2025, donde participaron más de 800 expositores y más de 23.000 profesionales procedentes de 78 países, lo que la convierte en el escaparate ideal para los productos zamoranos.

En 2025, las exportaciones de Zamora a Canadá alcanzaron los 1.052.000 euros, destacando la demanda de bebidas alcohólicas, cereales y componentes de automoción.

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Esta actividad se realiza gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora, a través del convenio con la Cámara de Comercio para ayudar a la internacionalización de las empresas de la provincia de Zamora.

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