Consulta aquí el programa íntegro de las míticas fiestas de San José Obrero en Zamora

Pasacalles, fuegos artificiales, hinchables, música y actividades para todos los públicos. Todo a punto para las fiestas patronales de San José Obrero que giran en torno a una fiesta muy especial para el barrio: el Día del Trabajador.

Aquí puedes consultar las actividades previstas para cada día a partir del 30 de abril bajo la organización de la Asociación Vecinal Desarrollo Comunitario San José Obrero:

PROGRAMA COMPLETO Jueves 30 de abril 17:00 – Jornada de puertas abiertas gimnasio “La Josa”

– Jornada de puertas abiertas gimnasio “La Josa” 📍 Parte de arriba del pabellón social “La Josa”

17:00 – 20:00 – Jornada de puertas abiertas “Depilación láser”

– Jornada de puertas abiertas “Depilación láser” 📍 Estilismo y bienestar Eva González

18:00 – Inauguración de la caseta de la comisión de fiestas

– Inauguración de la caseta de la comisión de fiestas 📍 Plaza de la Encomienda

19:30 – Pregón a cargo de “Las leyendas del barrio”

– Pregón a cargo de “Las leyendas del barrio” 📍 Plaza de la Encomienda

20:00 – Charanga-pasacalles “CHEROKEE”

– Charanga-pasacalles “CHEROKEE” 📍 Recorrido por bares colaboradores

23:00 – Gran macro-discoteca ELECTROMOON

– Gran macro-discoteca ELECTROMOON 📍 Plaza de la Encomienda

23:59 – Grandes fuegos artificiales

– Grandes fuegos artificiales 📍 Frontón de “La Josa”

00:30 – Continúa macro-discoteca ELECTROMOON

– Continúa macro-discoteca ELECTROMOON 📍 Plaza de la Encomienda Viernes 1 de mayo 12:00 – XVI Trofeo Ciclista San José Obrero

– XVI Trofeo Ciclista San José Obrero 📍 Plaza de la Encomienda

12:30 – Misa San José Obrero

– Misa San José Obrero 📍 Parroquia de San José Obrero

12:30 – Baile-vermú IX Aniversario Ángel Bariego

– Baile-vermú IX Aniversario Ángel Bariego 👉 Traer comida y bebida para compartir

📍 Plaza de Ángel Bariego

17:00 – Hinchables gratuitos “DINOS”

– Hinchables gratuitos “DINOS” 📍 Calle Cañaveral (Parque Luz)

17:30 – Actuación del coro del centro de día de San Lázaro

– Actuación del coro del centro de día de San Lázaro 📍 Centro de día San Lázaro

18:00 – Espectáculo a pie de calle “DJ Butrón”

– Espectáculo a pie de calle “DJ Butrón” 📍 Plaza de la Encomienda

20:00 – Charanga-pasacalles “MANAITA”

– Charanga-pasacalles “MANAITA” 📍 Recorrido por bares colaboradores

23:00 – Gran verbena “EXPRESIÓN”

– Gran verbena “EXPRESIÓN” 📍 Plaza de la Encomienda 👉 Durante el descanso: bingo con premios Sábado 2 de mayo 11:00 – Exposición de coches y motos clásicos

– Exposición de coches y motos clásicos 📍 Plaza de la Encomienda

13:00 – Vermú con “SALAMANDRAS AL SOL”

– Vermú con “SALAMANDRAS AL SOL” 📍 Plaza de la Encomienda

17:00 – Actuación del grupo “GAITASYMÁS”

– Actuación del grupo “GAITASYMÁS” 📍 Recorrido por el barrio

18:00 – Juegos populares para niños y mayores

– Juegos populares para niños y mayores 📍 Plaza de la Encomienda

19:00 – XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora”

– XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora” 📍 Pabellón social “La Josa”

20:00 – Espectáculo a pie de calle “Vanesa Muela”

– Espectáculo a pie de calle “Vanesa Muela” 📍 Plaza de la Encomienda

21:00 – Charanga-pasacalles “EL TROPEZÓN”

– Charanga-pasacalles “EL TROPEZÓN” 📍 Recorrido por bares colaboradores

23:00 – Gran verbena “INSOMNIO”

– Gran verbena “INSOMNIO” 📍 Plaza de la Encomienda 👉 Durante el descanso: bingo con premios Domingo 3 de mayo 12:00 – Espectáculo a pie de calle “Mago Jesú”

– Espectáculo a pie de calle “Mago Jesú” 📍 Plaza de la Encomienda

13:00 – Vermú flamenco con “KURKILLO Y JANDRY”

– Vermú flamenco con “KURKILLO Y JANDRY” 📍 Plaza de la Encomienda

17:00 – Juegos infantiles

– Juegos infantiles 📍 Plaza de la Encomienda

17:00 – Baile de las Águedas de San José Obrero

– Baile de las Águedas de San José Obrero 📍 Centro de día San Lázaro

18:00 – XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora”

– XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora” 📍 Pabellón social “La Josa”

20:00 – Traca final de fiestas y despedida

– Traca final de fiestas y despedida 📍 Plaza de la Encomienda

La manifestación del 1 de mayo

La manifestación del 1 de Mayo saldrá este año de la plaza de La Marina, en lugar de hacerlo de San José Obrero, con el fin de facilitar la asistencia a todo tipo de colectivos, especialmente las personas de más edad que tenían más dificultades de acceso si sale del barrio.

Así lo han explicado los secretarios generales de Comisiones Obreras, Jesús Carretero, y UGT, Juan Escudero, quienes explicaron que la decisión tomada en su día fue la de hacer salir la manifestación desde los distintos barrios, como Pinilla y San José Obrero, pero este año se ha optado por un recorrido más céntrico, que partirá a las 12.00 horas de la plaza de La Marina para subir por Alfonso IX hasta la plaza de Alemania, regresar por la misma ruta hasta La Farola y enfilar ya Santa Clara abajo hasta la Plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto.

"Derechos, no trincheras: salarios, dignidad y democracia" es el lema de la manifestación, "en un momento en el que algunos se empeñan en levantar muros y dividir a la sociedad".