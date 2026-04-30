Consulta aquí el programa íntegro de las míticas fiestas de San José Obrero en Zamora
Todo a punto para los festejos patronales en el barrio obrero
Pasacalles, fuegos artificiales, hinchables, música y actividades para todos los públicos. Todo a punto para las fiestas patronales de San José Obrero que giran en torno a una fiesta muy especial para el barrio: el Día del Trabajador.
Aquí puedes consultar las actividades previstas para cada día a partir del 30 de abril bajo la organización de la Asociación Vecinal Desarrollo Comunitario San José Obrero:
PROGRAMA COMPLETO
Jueves 30 de abril
- 17:00 – Jornada de puertas abiertas gimnasio “La Josa”
- 📍 Parte de arriba del pabellón social “La Josa”
- 17:00 – 20:00 – Jornada de puertas abiertas “Depilación láser”
- 📍 Estilismo y bienestar Eva González
- 18:00 – Inauguración de la caseta de la comisión de fiestas
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 19:30 – Pregón a cargo de “Las leyendas del barrio”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 20:00 – Charanga-pasacalles “CHEROKEE”
- 📍 Recorrido por bares colaboradores
- 23:00 – Gran macro-discoteca ELECTROMOON
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 23:59 – Grandes fuegos artificiales
- 📍 Frontón de “La Josa”
- 00:30 – Continúa macro-discoteca ELECTROMOON
- 📍 Plaza de la Encomienda
Viernes 1 de mayo
- 12:00 – XVI Trofeo Ciclista San José Obrero
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 12:30 – Misa San José Obrero
- 📍 Parroquia de San José Obrero
- 12:30 – Baile-vermú IX Aniversario Ángel Bariego
- 👉 Traer comida y bebida para compartir
- 📍 Plaza de Ángel Bariego
- 17:00 – Hinchables gratuitos “DINOS”
- 📍 Calle Cañaveral (Parque Luz)
- 17:30 – Actuación del coro del centro de día de San Lázaro
- 📍 Centro de día San Lázaro
- 18:00 – Espectáculo a pie de calle “DJ Butrón”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 20:00 – Charanga-pasacalles “MANAITA”
- 📍 Recorrido por bares colaboradores
- 23:00 – Gran verbena “EXPRESIÓN”
- 📍 Plaza de la Encomienda
👉 Durante el descanso: bingo con premios
Sábado 2 de mayo
- 11:00 – Exposición de coches y motos clásicos
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 13:00 – Vermú con “SALAMANDRAS AL SOL”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 17:00 – Actuación del grupo “GAITASYMÁS”
- 📍 Recorrido por el barrio
- 18:00 – Juegos populares para niños y mayores
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 19:00 – XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora”
- 📍 Pabellón social “La Josa”
- 20:00 – Espectáculo a pie de calle “Vanesa Muela”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 21:00 – Charanga-pasacalles “EL TROPEZÓN”
- 📍 Recorrido por bares colaboradores
- 23:00 – Gran verbena “INSOMNIO”
- 📍 Plaza de la Encomienda
👉 Durante el descanso: bingo con premios
Domingo 3 de mayo
- 12:00 – Espectáculo a pie de calle “Mago Jesú”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 13:00 – Vermú flamenco con “KURKILLO Y JANDRY”
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 17:00 – Juegos infantiles
- 📍 Plaza de la Encomienda
- 17:00 – Baile de las Águedas de San José Obrero
- 📍 Centro de día San Lázaro
- 18:00 – XIX Festival de baile tradicional “Ciudad de Zamora”
- 📍 Pabellón social “La Josa”
- 20:00 – Traca final de fiestas y despedida
- 📍 Plaza de la Encomienda
La manifestación del 1 de mayo
La manifestación del 1 de Mayo saldrá este año de la plaza de La Marina, en lugar de hacerlo de San José Obrero, con el fin de facilitar la asistencia a todo tipo de colectivos, especialmente las personas de más edad que tenían más dificultades de acceso si sale del barrio.
Así lo han explicado los secretarios generales de Comisiones Obreras, Jesús Carretero, y UGT, Juan Escudero, quienes explicaron que la decisión tomada en su día fue la de hacer salir la manifestación desde los distintos barrios, como Pinilla y San José Obrero, pero este año se ha optado por un recorrido más céntrico, que partirá a las 12.00 horas de la plaza de La Marina para subir por Alfonso IX hasta la plaza de Alemania, regresar por la misma ruta hasta La Farola y enfilar ya Santa Clara abajo hasta la Plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto.
"Derechos, no trincheras: salarios, dignidad y democracia" es el lema de la manifestación, "en un momento en el que algunos se empeñan en levantar muros y dividir a la sociedad".
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