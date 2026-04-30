Hermandades de Gloria
La Cofradía del Cristo de Valderrey, nuevo Hermano de Honor de la Concha
La asamblea aprueba el reconocimiento por su colaboración de años con la romería
La Cofradía del Cristo de Valderrey pasa a ser tener un vínculo especial con la Cofradía de la Virgen de la Concha.
La hermandad, que preside Antonio Martín Alén, pasa ser Hermano de honor de la Concha, tal y como lo han aprobado los asistentes a la asamblea celebrada en la iglesia de San Antolín.
La petición del reconocimiento la realizó la presidenta de la Concha, Belén Panero, por “la colaboración y la relación de hermanamiento de años”, ya que una de las paradas de la romería a su regreso a Zamora cada Lunes de Pentecostés tiene lugar en la ermita de Valderrey donde se reza el rosario y donde los mayordomos ofrecen su tradicional refresco.
En el informe de presidencia se detallaron las múltiples actividades llevadas a cabo el pasado año, desde la fiesta de las Candelas, San Marcos, la romería sin olvidar las vísperas del Corpus, la misa castellana de San Pedro o el rastrillo solidario.
Los recibos bancarios “empiezan a pasarse” y los no domiciliados que cobraba el cotanero “este año los va a cobrar Zaybe”, precisó Belén Panero, quien indicó que la hermandad, que cuenta con un nuevo administrador, José Ramón Pérez, goza de unas fianzas saneadas con “superávit”, gracias a la colaboración de Caja Rural, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación.
Actos
El Teatro Principal de Zamora acogerá el 13 de mayo a las 20.00 horas la presentación de la romería y del cartel que será una obra de “Fernando Lozano Bordell”. La entrada es con invitación que ser recogerá en la taquilla del liceo municipal.
Novenario
Además, el novenario tendrá lugar del 16 al 24 de mayo, con rosario a las 19.30 horas y misa media hora más tarde, en la iglesia de San Antolín.
Media hora antes y después de la novena los hermanos podrán gestionar temas administrativos o recoger la nueva cinta para la medalla, cuyo cambio comenzó el pasado año y que ya ha sido retirada "por la mitad de los hermanos".
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