¿En qué ciudades viven los zamoranos? La mitad, fuera de la provincia

En España hay 244.650 personas que en el carnet de identidad tiene puesto como lugar de nacimiento Zamora. Sin embargo, solo la mitad, el 51% para ser exactos, vive en su provincia. El resto reside fuera. Son los datos del Censo anual de población 2021-2025 que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística.

Las condiciones económicas han obligado a emigrar a muchos zamoranos, como se constata fácilmente cuando se comprueba a qué provincias ha ido a parar la colonia provincial. Los datos hablan de nacidos en Zamora, lo que significa que no incluyen a los zamoranos de segunda generación que ya han nacido en el lugar de residencia de los padres emigrados. Un dato que constata cómo la emigración interior sigue muy presente en esta España desequilibrada en la que Zamora forma parte del territorio despoblado.

De los 244.650 zamoranos la principal colonia es que la vive en Zamora, naturalmente, un total de 125.969. Es el 51% del total. La segunda provincia en importancia es Madrid, donde residen 33.157 zamoranos. Sin embargo, la segunda comunidad en importancia es la propia Castilla y León, es decir, las ocho provincias restantes, excluida Zamora, donde habitan 28.585 zamoranos. Supera ya la región al País Vasco, lugar de emigración tradicional de los zamoranos y que ahora mismo ocupa la tercera posición. Lo mismo ocurre con la cuarta, Cataluña, con 10.740 zamoranos.

Y es que, exceptuando Madrid, la provincia donde más zamoranos viven en estos momentos es Valladolid, con 13.688 personas. La capital regional oficiosa supera claramente tanto a Vizcaya, que tiene 9.975 zamoranos viviendo en sus fronteras, como a Barcelona, donde residen 8.868.

Mapa de residencia de los zamoranos dentro de España / J.N.

La vecina Salamanca es tierra también de acogida para muchos zamoranos, 6.117 según los últimos datos censales de 2025, y adelanta a otra provincia que acogió en su momento una ingente colonia de zamoranos debido sobre todo a su potencial industrial, Asturias, que tiene 5.501. Otra vecina, León, cierra este círculo, con 4.881 zamoranos.

Es aquí donde aparecen la Comunidad Valenciana o Andalucía, que antaño apenas atraían a población zamorana y que ahora sí están entre los intereses de los zamoranos a la hora de emigrar. En la primera viven ya 4.704 naturales de Zamora y en la segunda 3.941, y adelanta ya a Galicia, con 3.841.

No obstante, por provincias todavía Guipúzcoa (3.382) o Álava (2.997) superan a Valencia (2.112) en presencia zamorana. Muy cerca está Alicante, con 1.988 zamoranos.

Donde menos zamoranos hay, ya que no llegan al centenar, es en Cuenca, Teruel, Ceuta y Melilla.