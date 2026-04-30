La Asociación contra el Cáncer de Zamora celebra el 7 de mayo su cuestación actual

La Asociación contra el Cáncer de Zamora celebra el 7 de mayo su cuestación anual, dentro de un amplio programa de actividades previstas para este periodo, tanto de talleres sobre distintos aspectos de la enfermedad, como de concienciación y captación de fondos.

Así, los días: 5, 12, 19, 26 de mayo y 2, 9 , 16 y 23 de junio desarrollará un taller de Mindfullness a las 12.00 horas en la sede de la Avenida Portugal, 40-42. Es necesaria la inscripción previa.

Los días 11 y 18 de mayo se desarrollará el taller afrontando la quimioterapia, a las 12.00 horas en la sede de Avenida de Portugal, 40-42, también con inscripción previa.

El 31 de mayo la Asociación contra el Cáncer presentará los espacios sin humo, con motivo de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco.

El 2 de junio tendrá lugar un taller de cuidados dermatológicos en el paciente de hematológico y oncológico, a las 12.30 horas en la Biblioteca Hospital Provincial, impartido por María Teresa Bordel, Jefe de servicio de Dermatología del Complejo Asistencial de Zamora

Actividades de concienciación y captación de fondos

Además de la cuestación anual del 7 de mayo, la Asociación contra el Cáncer tiene previsto un amplio programa de actividades. El 2 de mayo se celebra una marcha en Videmala, a las 18.00 horas.

El 9 de mayo se ha organizado Pedaladas por la vida en Villalpando, con opción de comida para lo que es necesario adquirir tickets.

El 10 de mayo habrá una venta de plantas en la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en la plaza de la Constitución

El 23 de mayo, a las 19.00 horas se celebra la maroma solidaria en Benavente.

Y el 21 de junio está previsto el II Encuentro Ciudad de Zamora, a partir de las 12.00 horas en la Plaza Mayor.