Alberto Durán, torero: "Confío en mis condiciones y mi trabajo para ganar la Copa Chenel"

Después de dos años sin vestirse de luces, el sábado lo hará en Valdemoro, dentro de la Copa Chenel, ¿cómo encara la cita?

Con la ilusión que conlleva el comienzo de una temporada; en mi caso, después de un año en blanco, sin torear ninguna corrida. Y otro motivo para tener más ilusiones es que vuelvo a la Copa Chenel después de participar en la tercera edición, cuando, por una cogida, no pudo tener continuidad lo que apunté en la faena a mi primer toro.

Como dice, repite en el certamen madrileño de toreros tras su fugaz paso en 2023…

Sí, el primer toro, de Pablo Mayoral, me permitió desplegar mi tauromaquia, pero, por un pinchazo con la espada y que el segundo toro me cogió al principio, me quedé un poco inédito y quedó todo un poco en el aire. Por el tema de las puntuaciones y no poder sumar más puntos al cortarse la faena, me quedé en la primera fase y fue un sabor agridulce.

Un compromiso de repetirle que la organización había adquirido en su día y que cumple ahora…

Sí, en su día, se dijo que lo tendrían en cuenta el año siguiente y no fue así y el año pasado tampoco se valoró. También el año pasado, por mi lesión, estuve parado, he estado tratándome y este año, ya que he empezado con las expectativas altas y con la seguridad que me da el haber puesto, en buena parte, remedio a lo que tanto tiempo me ha tenido mermado físicamente, hemos decidido dar el paso; hablamos con la organización a través de la Fundación Toro de Lidia y de la Comunidad de Madrid y tuvieron a bien contar conmigo; estoy muy agradecido. Además, tiene muchísima visibilidad y repercusión al ser televisada y, para toreros en mi situación, con proyección, pero que, por las circunstancias, no tenemos esa facilidad de oportunidades, es un trampolín al que hay que lanzarse con la mayor fuerza posible.

¿Cómo recuerda aquella tarde tres años después?

Era muy especial porque volvía después de ocho años sin vestirme de luces y era una vuelta a empezar, volver a sentir el toro, ponerme delante de los animales, del público, el simple hecho de ponerte el vestido de luces,... era todo, una vuelta a tu esencia.

Una semana antes falleció mi padre y eso le dio a ese día unas connotaciones más especiales si cabe. Lo recuerdo como un día duro, pero muy bonito y especial.

Lidiará un toro de Los Eulogios y otro de Baltasar Ibán. ¿Cómo ve las ganaderías que le han tocado?

Se suele decir que muy contento cuando ya no tienes opción y tienes que acoplarte y estar satisfecho con lo que te ha tocado en el sorteo, pero, en este caso, son reales las sensaciones de confianza en ambas ganaderías.

Sobre todo, la de Baltasar Ibán la conozco mucho porque he ido mucho a tentar a su casa; hace pocas semanas, estuvimos el cartel del sábado y echó seis vacas extraordinarias, o sea que está en un buen momento. Los Eulogios la conozco menos, no he toreado nada, pero me consta que los precedentes son buenos y es otra gran ganadería.

¿Y sus compañeros de terna: Juan Miguel y Fernando Plaza?

También están en mis circunstancias de torear poco. A Juan Miguel lo conozco un poco más porque coincidimos algo en mi etapa de novillero. Fernando tuvo bastante repercusión de novillero y luego se quedó parado al tomar la alternativa, que tomó en la Copa Chenel y se la dio el otro compañero del cartel, Juan Miguel.

Son dos toreros también con ganas de sacar la cabeza de ese banquillo y seguro que darán todo lo que esté en su mano para no ponerlo fácil.

¿Se ve como triunfador de la Copa Chenel?

Sin duda. Eso hay que pensarlo siempre, pero lo visualizo y creo que hay motivos para que así sea, aun siendo consciente del gran nivel que hay, de todas las circunstancias y todos los factores internos y externos que repercuten en que todo pueda ir dándose para ser triunfador.

Por encima de todo, confío mucho en mis condiciones como torero, en mi talento y, por supuesto, en el trabajo, en la maceración y madurez que he ido cultivando con todo este tiempo de parón, de estar en el banquillo que, como decía el Maestro Chenel, o te pudre o te curte. Espero demostrar que conmigo ha sido lo segundo.

Si el día 3 las cosas salen bien, ¿puede empezar a abrirle puertas?

Por supuesto. Aparte de lo que directamente saldría con ir pasando de fase y la final y, si ganara, el premio al triunfador el 12 de octubre, estoy convencido de que va a ser un escaparate para que me vean de más plazas y puedan surgir contratos, incluidos en la tierra; a lo mejor, dando toques de atención fuera, resuena dentro y empiezan a contar conmigo. Estoy seguro de que va a tener repercusión porque, al ser televisada, tiene mucha visibilidad y eso es positivo.

Una de esas puertas podría ser la confirmación de alternativa en Madrid, por ejemplo...

Claro. Independientemente de que, con el premio de la final, llegara esa posibilidad; si no fuera el caso, creo que, si estoy como espero de mí y se da un toque serio de atención, me va a servir para confirmar pronto. Estoy convencido de ello.

La confirmación podría coincidir con la propia final de la Copa Chenel el 30 de junio, ¿sería bonito?

En principio, me habría gustado que hubiera sido de forma independiente, pero no ha sido así y, ahora que existe esa vía para llegar a Madrid, ¿qué forma y momento más bonitos que esos para llegar? Ojalá que sea a través de la Copa Chenel.

Lleva tiempo diciendo que está preparado para ello, ¿cree que es el momento óptimo?

Sin duda. El aficionado de Madrid lleva mucho tiempo esperándome y todo llega a su momento; ahora, es un momento dulce, en el que me encuentro maduro, fresco, con ilusión. Así es como debe estar uno para que se puedan dar las cosas.

¿Qué cartel le gustaría para esa esperada tarde?

Espero que sea con los dos que más argumentos den para ser dignos de estar en esa final, en esa plaza y en ese puesto de padrino y testigo de Alberto Durán.

¿Cómo está siendo la preparación de cara a esta tarde del 3 de mayo?

Intensa, dura, pero tremendamente bonita. Lo estoy viviendo con mucha pasión, con mucha intensidad. No me he vuelto loco en hacer tentaderos, pero creo que sí he hecho los suficientes como para estar en el punto en el que quería estar para llegar al día 3 en Valdemoro.