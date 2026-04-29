La unidad de ictus de Zamora, pendiente de la formación del nuevo Gobierno en la Junta de Castilla y León

La puesta en marcha de la unidad de ictus de Zamora está pendiente de la formación del nuevo Gobierno, ya que el titular de la cartera de Sanidad está ahora mismo en funciones. Es lo que ha dicho el delegado de la Junta, Fernando Prada, preguntado por la puesta en marcha de esta dotación, anunciada para 2025 por el propio consejero, Alejandro Vázquez, y sucesivamente prometida "en breve" pero de la que no se sabe nada.

Eso sí, el alto cargo descartó que la unidad no se haya puesto en marcha por falta de neurólogos, ya que en estos momentos la plantilla está completa, a expensas de que pueda haber algún profesional de baja o permiso. Neurología ha sido en los últimos años uno de los numerosos servicios médicos de Zamora acuciados por la falta de profesionales.

Lo cierto es que el Complejo Asistencial de Zamora ya ha sacado adelante varios contratos para el equipamiento de la unidad de ictus, pero esta todavía no se ha puesto en marcha en Zamora. Desde el principio se sospechó que la plantilla de profesionales no era suficiente para poner en marcha la unidad de ictus, pero desde la Consejería de Sanidad siempre se negó también que esta escasez de plantilla sea óbice para la apertura de la unidad.

Lo cierto es que la unidad de ictus no está, aunque se le espera, lo mismo que otras promesas, como la unidad de afrontamiento del dolor crónico del Parada del Molino, también prometida para 2025.