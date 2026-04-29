Ocho de cada diez estudiantes de FP en Zamora encuentran empleo en la propia provincia

La estrecha conexión entre la Formación Profesional y el mercado laboral en Zamora queda reflejada en los últimos datos de inserción laboral, que apuntan a que el 87,4% del alumnado titulado encuentra empleo antes de un año tras finalizar sus estudios, mientras que el 86,6% desarrolla su actividad profesional en la propia provincia y casi el 94% permanece trabajando en Castilla y León, “lo que refuerza el papel de la FP como herramienta de arraigo y fijación de población”, destacó el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, durante su visita al CIFP Ciudad de Zamora, acompañado por la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez.

La jornada de puertas abiertas de los centros zamoranos que ofertan grados en Formación Profesional, ha permitido a cerca de un millar de estudiantes conocer de forma directa la oferta formativa disponible en Zamora. Van dirigidas a alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado básico, con el objetivo de facilitar una toma de decisiones académicas informada y mostrar las oportunidades que ofrece esta modalidad educativa.

Un alumnado en alza

La provincia cuenta este curso con más de 2.600 estudiantes matriculados en Formación Profesional, un 2,4% más que el curso anterior, lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido de estas enseñanzas. Entre las especialidades más solicitadas destacan sanidad y cuidados sociosanitarios, informática y comunicaciones, industria y mantenimiento, hostelería y turismo, actividades físico-deportivas y administración.

El delegado territorial destacó que “el incremento de estudiantes matriculados confirma la consolidación de la Formación Profesional como una opción cada vez más atractiva para los jóvenes y para quienes buscan mejorar su cualificación”.

El aula de domótica del CIFP Ciudad de Zamora

Uno de los escenarios destacados de esta jornada fue el CIFP Ciudad de Zamora, donde se dio a conocer, entre otros recursos innovadores, la vivienda domótica HomeLab, un espacio formativo vinculado al proyecto del centro como referente de excelencia en el ámbito de los cuidados.

Esta instalación integra domótica, robótica social, realidad virtual y sala inmersiva para simular entornos reales de intervención sociosanitaria y reforzar la formación práctica del alumnado.

FP en toda la provincia

Quince centros educativos participaron de estas Jornadas de Puertas Abiertas de FP, ubicados en diferentes localidades de la provincia: diez en Zamora capital (CIFP Ciudad de Zamora, IES Claudio Moyano, IES Universidad Laboral, IES María de Molina, IES La Vaguada, IES Alfonso IX, IES Río Duero, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Centro Menesiano de Zamora y Fundación Trilema), tres en Benavente (IES Los Salados, IES León Felipe e IES Los Sauces), uno en Toro (IES González Allende) y otro más en Puebla de Sanabria (IES Valverde de Lucerna).

En el curso 2025-2026, la provincia de Zamora cuenta con 78 ciclos formativos, distribuidos en 34 ciclos de grado superior, 30 de grado medio y 14 de grado básico, a los que se suman siete cursos de especialización.