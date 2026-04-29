Música
El músico Manuel Alejandro López Pérez alcanza las semifinales en un certamen internacional de dirección de orquesta
El director de la Banda de Música de Zamora ha competido con 185 profesionales de múltiples nacionalidades
El director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López Pérez, ha alcanzado la semifinal del V Concurso de Directores de Orquesta, que en su quinta edición se ha celebrado en la ciudad de Vratsa, en Bulgaria.
El músico ha competido en el Democratic Conducting Competition junto a 185 directores de múltiples nacionalidades que de los cuales solo 77 pasaron la siguiente fase y finalmente el gallego, afincado en Zamora desde hace una década, ha sido uno de los 18 seleccionados que pasaron a la semifinal del certamen internacional.
En la primera ronda el director tuvo que dirigir un quinteto de cuerda, mientras que posteriormente tuvo que dirigir un ensayo con orquesta sinfónica, en concreto con la Orquesta Sinfónica de Abraza.
Buen trabajo
“Pasé a las semifinales con puntuaciones altas y me he quedado a las puertas de la final, pero estoy a gusto porque he hecho un buen trabajo y no es fácil llegar” hasta la semifinal.
Trayectoria
Manuel Alejandro López se formó en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo y ha colaborado con instituciones como la Joven Orquesta Nacional de España. Además de su dirección en la Banda de Música de Zamora, ha sido nombrado director titular de la Banda Sinfónica Juvenil Gallega.
Vinculado con la Semana Santa de Zamora, dirige el coro de Luz y Vida y como compositor es el autor de varias marchas procesionales como “ El Caballo de Longinos” , "La Agonía" o "Virgen de la Piedad".
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