La ministra de Juventud apela en Zamora a la cooperación entre pueblos para afrontar desafíos como la pobreza infantil o la violencia sobre la infancia

"La desigualdad, la pobreza infantil, la violencia contra la infancia, la precariedad juvenil, la crisis ecosocial o el impacto de los entornos digitales no entienden de fronteras". Este es el mensaje que ha lanzado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España, en la apertura de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, que se celebran este miércoles en la ciudad de Zamora. Encuentros preparatorios para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid

Ministras, ministros, altas autoridades, representantes de los organismos iberoamericanos y de instituciones de 22 países afrontan en el Consejo Consultivo los principales desafíos de este sector de la población para buscar una respuesta común.

GALERÍA | Zamora acoge una reunión de ministros iberoamericanos de Infancia y Juventud / José Luis Fernández

"Vivimos un tiempo marcado por profundas transformaciones y también por enormes incertidumbres. Un tiempo en el que los consensos internacionales se debilitan, en el que asistimos al repliegue de espacios de cooperación, al cuestionamiento del multilateralismo y en el que algunos pretenden sustituir el diálogo por la imposición", ha expuesto Rego.

Frente a ello, ha apelado por la unidad y fortalecer el multilateralismo, la cooperación entre pueblos y el respeto al derecho internacional. Tareas imprescindibles para ofrecer "respuestas compartidas" gracias a una reunión ministerial centrada en la infancia y la juventud que tiene un gran valor, ya que supone la reactivación de un espacio común de diálogo político que no se celebraba desde 2010.

"Recuperarlo no es un gesto menor: es una forma de reconocer que necesitamos volver a situar estas políticas en el centro de la agenda regional", ha argumentado.

En este sentido, ha subrayado el objetivo de los encuentros: reforzar la cooperación regional, impulsar políticas públicas con enfoque de derechos y contribuir a una Iberoamérica más justa y capaz de sostener horizontes de futuro.

"No podemos pedir a las nuevas generaciones confianza en el futuro si no somos capaces de ofrecerles estabilidad, derechos y condiciones materiales para construir sus proyectos de vida", ha señalado la ministra.

Por ello, ha apostado por la necesidad de seguir construyendo acuerdos. "Hablar de infancia y juventud no es hablar de un área sectorial, sino de la calidad democrática de nuestras sociedades".

Agenda compartida para lograr que los niños y niñas crezcan en igualdad. Labor que requiere de "muchas horas de diálogo, de negociación y también de voluntad política", tal y como ha recordado Rego. Objetivo de las reuniones que se celebran en Zamora y que preceden a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que llevará por lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".