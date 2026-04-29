Encuentro internacional en la ciudad
La ministra de Juventud apela en Zamora a la cooperación entre pueblos para afrontar desafíos como la pobreza infantil o la violencia sobre la infancia
Sira Rego subraya el valor de la reunión de ministros iberoamericanos, ya que supone la reactivación de un espacio común de diálogo político que no se celebraba desde 2010
"La desigualdad, la pobreza infantil, la violencia contra la infancia, la precariedad juvenil, la crisis ecosocial o el impacto de los entornos digitales no entienden de fronteras". Este es el mensaje que ha lanzado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España, en la apertura de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, que se celebran este miércoles en la ciudad de Zamora. Encuentros preparatorios para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid
Ministras, ministros, altas autoridades, representantes de los organismos iberoamericanos y de instituciones de 22 países afrontan en el Consejo Consultivo los principales desafíos de este sector de la población para buscar una respuesta común.
"Vivimos un tiempo marcado por profundas transformaciones y también por enormes incertidumbres. Un tiempo en el que los consensos internacionales se debilitan, en el que asistimos al repliegue de espacios de cooperación, al cuestionamiento del multilateralismo y en el que algunos pretenden sustituir el diálogo por la imposición", ha expuesto Rego.
Frente a ello, ha apelado por la unidad y fortalecer el multilateralismo, la cooperación entre pueblos y el respeto al derecho internacional. Tareas imprescindibles para ofrecer "respuestas compartidas" gracias a una reunión ministerial centrada en la infancia y la juventud que tiene un gran valor, ya que supone la reactivación de un espacio común de diálogo político que no se celebraba desde 2010.
"Recuperarlo no es un gesto menor: es una forma de reconocer que necesitamos volver a situar estas políticas en el centro de la agenda regional", ha argumentado.
En este sentido, ha subrayado el objetivo de los encuentros: reforzar la cooperación regional, impulsar políticas públicas con enfoque de derechos y contribuir a una Iberoamérica más justa y capaz de sostener horizontes de futuro.
"No podemos pedir a las nuevas generaciones confianza en el futuro si no somos capaces de ofrecerles estabilidad, derechos y condiciones materiales para construir sus proyectos de vida", ha señalado la ministra.
Por ello, ha apostado por la necesidad de seguir construyendo acuerdos. "Hablar de infancia y juventud no es hablar de un área sectorial, sino de la calidad democrática de nuestras sociedades".
Agenda compartida para lograr que los niños y niñas crezcan en igualdad. Labor que requiere de "muchas horas de diálogo, de negociación y también de voluntad política", tal y como ha recordado Rego. Objetivo de las reuniones que se celebran en Zamora y que preceden a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que llevará por lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".
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