¿Mil bailarines en Zamora? No te pierdas este sábado el Campeonato de Danza Urbana y Fusión en Enjoy en el Teatro Ramos Carrión

Casi un millar de bailarines, en concreto 985, pertenecientes a 14 escuelas de múltiples provincias participarán en el Campeonato de Danza Urbana y Fusión Enjoy 2026 que tendrá lugar el sábado 2 de mayo, en el Teatro Ramos Carrión, organizado por Salsón Dance.

Jurado

En esta edición el jurado lo integrarán Lucio Obama, que es bailarín y coreógrafo de Madrid, a Jaime Josás Solá, que es profesor en Dance Center de Valencia, y a Bárbara Vermeer, actriz, bailarina y coreógrafa vinculada a Zamora que valorarán “la técnica, la coordinación, la creatividad, la puesta en escena, la musicalidad, y, un aspecto muy importante, la conexión con el público” remarcó la presidenta de Salsón, Carmen Miranda.

La bailarina explicó que se trata de un campeonato “serio donde hay unos jueces cualificados, pero al final el público monta una fiesta”.

Participantes

Mirada indicó que los bailarines se desplazarán desde las provincias de Coruña, Santander, Badajoz, Salamanca, Valladolid o León, por lo que será “un impulso económico para la ciudad” y precisó que las entradas se acabaron en los dos primeros días que salieron a la venta, en un evento que cuenta con el respaldo de Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y entidades privadas.

Cartel promocional del Día de la Danza. / Cedida

Día Internacional de la Danza

Además con motivo del Día Internacional de la Danza, la escuela de Salsón, siempre y cuando el tiempo lo respete, compartirán con los zamoranos como preludio de Enjoy en la Plaza Mayor a partir de las 18.30 horas.

“Los niños de poner en el suelo de la Plaza Mayor todas aquellas coreografías que van a hacer en el Enjoy el sábado” y al acabar llevarán a cabo “un baile social, donde vamos a bailar bachata, salsa… daremos alguna masterclass y haremos algún concurso de baile, porque queremos incitar a todos los zamoranos a que bailen, que todo el mundo sepa lo que hacemos, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el baile y la comunidad que se crea en el baile, y en Zamora cada vez es mayor”, remarcó Carmen Miranda.

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, aludió a que el pasado sábado la Plaza Mayor acogió la celebración de grupos de danza y escuelas de danza de la ciudad que festejaron el Día de la Danza, Salsón Dance no podía participar ese día pero ellos “quieren aportar una parte, un poquito de baile y un poquito de animar a la gente a bailar”.