La manifestación del 1 de Mayo de Zamora deja San José Obrero y regresa a La Marina

La manifestación del 1 de Mayo saldrá este año de la plaza de La Marina, en lugar de hacerlo de San José Obrero, con el fin de facilitar la asistencia a todo tipo de colectivos, especialmente las personas de más edad que tenían más dificultades de acceso si sale del barrio.

Así lo han explicado los secretarios generales de Comisiones Obreras, Jesús Carretero, y UGT, Juan Escudero, quienes explicaron que la decisión tomada en su día fue la de hacer salir la manifestación desde los distintos barrios, como Pinilla y San José Obrero, pero este año se ha optado por un recorrido más céntrico, que partirá a las 12.00 horas de la plaza de La Marina para subir por Alfonso IX hasta la plaza de Alemania, regresar por la misma ruta hasta La Farola y enfilar ya Santa Clara abajo hasta la Plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto.

"Derechos, no trincheras: salarios, dignidad y democracia" es el lema de la manifestación, "en un momento en el que algunos se empeñan en levantar muros y dividir a la sociedad. Comisiones Obreras y UGT respondemos con lo que mejor sabemos hacer, defender que la sociedad se mantenga unida y que la clase trabajadora sea respetada".

No faltaron las referencias al presumible pacto de PP y Vox para formar gobierno en la comunidad, que tan amarga experiencia supuso para los sindicatos en su primera edición, la del pasado mandato, cuando el consejero Veganzones negó el pan y la sal a las organizaciones sociales.

"En nuestra comunidad vemos con enorme preocupación como el Partido Popular insiste en abrir las puertas de la Junta a los representantes del odio y la intolerancia. No permitiremos recortes en derechos civiles ni laborales. Exigimos el respeto a los acuerdos del diálogo social vigentes que el nuevo Gobierno está obligado a cumplir", expresó Jesús Carretero.

Escudero indicó cómo en el programa de Vox viene la reducción de las subvenciones a los sindicatos: "no nos podemos llamar a engaño. Pero lo que no han tenido en cuenta ha sido la sentencia que hace año y medio aproximadamente le he dado la razón a los sindicatos (sobre la eliminación de las subvenciones para formación). Son programas que tienen la obligación de sufragar las administraciones y por mucho que ellos se empeñen en quitarnos del medio, pues se lo vamos a poner difícil".

Lo mismo ocurre con los intentos de eliminar el Servicio de Relaciones Laborales, Serla. "Son ataques que ya hemos vivido. Primero les quitan el poder económico para vaciarlos de contenido. ¿Qué consiguen con esto? Pues que la clase trabajadora tenga que acudir directamente al juzgado en lugar de tener una mediación que normalmente resuelve muchos de los casos antes de llegar a la vía judicial".

La situación en Castilla y León exige medidas urgentes

Carretero dijo que Castilla y León "no podemos seguir siendo una comunidad de segunda. Nuestros sueldos son un 10% más bajos que la media estatal y trabajamos más horas al año. Hay que seguir mejorando los salarios en la negociación colectiva. Es hora de que los beneficios empresariales se repartan de forma justa. Exigimos a la patronal que se sienta a negociar salarios dignos y la reducción de la jornada laboral para ganar tiempo de vida".

Los sindicalistas insistieron en la necesidad de resolver el problema de la vivienda: "Hoy en día, tener un techo donde vivir se ha vuelto un imposible para muchas familias. No podemos seguir de brazos cruzados viendo como nuestros jóvenes se ven obligados a marcharse de Zamora porque no pueden pagarse una casa. Este goteo constante de gente que se va está vaciando nuestra tierra. Por eso exigimos una intervención pública valiente. Porque sin una vivienda digna nadie puede echar raíces ni construir su vida aquí".

El líder de Comisiones Obreras recordó que "los derechos no se regalan, se conquistan luchando. Llamamos a toda la ciudadanía de Zamora a llenar las calles. Porque frente al ruido y el odio, la clase trabajadora responde con unidad".

Escudero añadió otras demandas, como" una revisión del despido en el Estatuto de los Trabajadores. Esto no solo debe afectar al coste del despido en días por años trabajados, sino que hay que adaptar esta figura a la Carta Social Europea. Del mismo modo hay que dar solución a los problemas estructurales del mercado laboral en la provincia, diversificando el tejido productivo y resolviendo la falta de control horario"

Siniestralidad laboral y vivienda son otros problemas que es imprescindible abordar. "La vivienda no es un bien especulativo, es un bien de uso. Y nuestra Constitución de 1978 manda a que todas y todos tenemos derecho a una vivienda digna. El elevado precio de la vivienda, tanto en adquisición, en compra o venta de un piso o de una casa, como por el elevado coste de los arrendamientos, está determinando el éxodo de nuestros jóvenes, cuando no falta la emancipación a una edad razonable", señaló el dirigente de UGT.