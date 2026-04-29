Iberoamérica propone implantar un nuevo programa de intercambio estilo Erasmus

Un programa de intercambio estilo Erasmus en el ámbito Iberoamericano ha sido una de las propuestas realizadas durante las primeras sesiones de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia que se desarrollan en el Consejo Consultivo de Zamora.

Andrés Allamand, secretario general de Iberoamérica, ha sido el primero en formular la petición en un encuentro en el que está presente la ministra de España de Juventud e Infancia, Sira Rego; así como las ministras del mismo ramo de Honduras; Ada María Mejía; Perú, Edith Pariona Valer; y Cuba, Naima Ariatne Trujillo; además de viceministros, secretarios de Estado y responsables de juventud del resto de países iberoamericanos.

“Como los jóvenes de la Unión Europea estudian en distintos países, tienen amistades de otras partes, conocen otras culturas, aprenden, generan una ciudadanía europea... es algo a lo que estamos muy atentos porque somos una de las regiones en las que menos intercambios hay y queremos dar un salto similar”, ha expuesto Allamand.

Movilidad de estudiantes universitarios, que permite a los jóvenes estudiar o hacer prácticas en otro país europeo, y a la que, reconoce “se mira con envidia”, puesto que supondría “un salto significativo” si se implantase en el ámbito Iberoamericano.

Por otro lado, el titular de la Secretaría General Iberoamericana, ha aludido a la precariedad del empleo juvenil y la brecha de género. “Ellas reciben un 25% menos de ingresos en los mismos puestos de trabajo”, ha lamentado.

En cuanto al desempleo entre los jóvenes, ha puesto el foco en que las regiones iberoamericanas cuentan con una de las tasas más altas. Un problema en el que los representases de los 22 países profundizarán en la jornada que se celebra en Zamora.