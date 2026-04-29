Iberoamérica busca consenso para restringir el acceso de adolescentes a redes sociales

La reclamación de medidas para regular y restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales ha marcado el inicio de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia que se desarrollan en el Consejo Consultivo de Zamora. El secretario general de Iberoamérica, Andrés Allamand, ha abogado porque los 22 países participantes lleguen a un consenso en esta materia.

“¿Qué está pasando hoy día a nivel global en el tema violencia, jóvenes, infancia, redes sociales?”, ha cuestionado Allamand. “Hay un movimiento global. El país que arrancó primero fue Australia, que el año pasado estableció una prohibición de acceso de jóvenes menores de 16 años a estas redes sociales. Después vino Indonesia”, ha argumentado dando cuenta de que otros países como Francia y Dinamarca trabajan en la misma dirección. Legislación común para impedir el acceso a los jóvenes que ha solicitado. En este sentido ha puesto el ejemplo de Brasil donde se ha aprobado recientemente una ley sobre el control de acceso a través de la comprobación de la edad.

“Es un tema muy importante para nosotros proteger a los 45 millones de jóvenes brasileños”, ha comentado el Director de Políticas Públicas Transversales de Juventudes, Nilson Florentino. Medidas en las que han tenido en cuenta la opinión de la juventud y que buscan reforzar a través de la conversación y experiencias de otros países. “Internet necesita que tenga un control porque no es una tierra sin límites”, ha indicado.

Legislaciones distintas en las que se profundiza en las reuniones ministeriales, pero que suponen una discusión “prioritaria en todo el mundo”, ha enfatizado el secretario general de Iberoamérica,

“Las plataformas tienen que asegurar que la persona que acceda tenga la edad correcta de tal forma que no afecte al principio de privacidad”, ha expuesto.

Allamand ha rebatido también los argumentos de los opositores a esta regulación, “son pésimos, los argumentos a favor son infinitamente más poderosos” ha dicho. En este sentido, ha aludido a la salud mental de los jóvenes. “El 15% de los jóvenes de nuestra región tienen algún trastorno relacionado con ansiedad o con depresión por sentirse tan presionados y tan confundidos en este momento”, ha añadido.

Por todo ello, ha sugerido que de las reuniones celebradas en Zamora se extraiga una formulación común que se exponga en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.