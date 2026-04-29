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La huelga de médicos se desinfla en Zamora

El seguimiento del paro no llega al 10% y su impacto en consultas y pruebas ha sido mínimo, excepto en Atención Primaria

Una concentracion de la huelga de médicos en Zamora.

Una concentracion de la huelga de médicos en Zamora. / Alba Prieto / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos –en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco– ha tenido un seguimiento medio del 17%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

Sin embargo, en Zamora la huelga se desinfla y no llega al 10% el porcentaje de profesionales que han secundado la movilización este miércoles. Así de 442 efectivos trabajando solo 42 han secundado los paros, con menos seguimiento en los hospitales que en Atención Primaria.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 21% en Atención Hospitalaria (992 profesionales en huelga) y del 8% en Atención Primaria (203 en huelga). En Zamora ha sido del 11% en los hospitales (28 de 252 galenos) y el 7,49% en Primaria (14 de 187 efectivos).

En concreto en la región, han secundado la huelga un total de 1.196 facultativos de los 7.106 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 8,5%, 33 médicos en huelga; Burgos, 21,3%, 204 en huelga; León, 24,8%, 288; Palencia, 12,8%,55 médicos; Salamanca, 14,9 %, 209 facultativos; Segovia, 10,9%, 47; Soria, 24,2%, 57; Valladolid,15,6%, 261 médicos; y Zamora, 9,5 %, 42 médicos en huelga.

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Sin embargo, el impacto mayor ha sido la suspensión de consultas en Atención Primaria, que en Zamora han sido 294. Con respecto a las consultas externas en los hospitales se han suspendido 48, el 7% de las previstas, mientras que se han interrumpido cuatro operaciones, el 12% de las programadas y 26 pruebas diagnósticas, el 14% del total.

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