Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El peso de Caja Rural en ZamoraCumbre ministerial iberoamericana en ZamoraFromago se presenta en OviedoFeria Taurina de San Agustín en ToroMuere la mujer más longeva de Tábara
instagramlinkedin

Música

El grupo musical Insomnio vuelve a tocar en Zamora

La veterana formación actuará la noche del sábado dentro de las fiestas de San José Obrero, dando inicio a una gira estival

insomnio en una actuación del pasado año.

insomnio en una actuación del pasado año. / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La veterana formación Insomnio vuelve a tocar en Zamora la noche del sábado en las fiestas de San José Obrero.

Con casi 1.000 conciertos a sus espaldas, el proyecto musical de Insomnio comenzó cuando sus componentes eran apenas unos niños, hasta llegar a ser calificado en revistas especializadas como uno de los mejores grupos de versiones del país.  Después de muchos años, la esencia indómita de este clásico de los veranos de la provincia se mantiene intacta temporada tras temporada. "Disfrutamos muchísimo de lo que hacemos y del contacto con el público, muchos de ellos ya conocidos y amigos a lo largo de los años” indica el vocalista del grupo, Miguel Álvarez.

INSOMNIO

INSOMNIO / Cedida

Dentro de su campo de acción, las tierras zamoranas han sido siempre las favoritas para Insomnio “durante nuestras primeras giras teníamos que hacer muchos viajes largos, por todo el país, pero afortunadamente nos afianzamos como una de las opciones favoritas de las principales fiestas de la provincia, con lo que nos sentimos en casa en la mayoría de las actuaciones” señala Víctor Aliste, otro de los músicos que conforman Insomnio.

Insomnio es además una cantera de músicos que ha desarrollado su trayectoria a lo largo de los años como el músico de jazz Víctor Antón o el artista Miguel Álvarez, habitual de la escena cultural, a través de espectáculos y programas de televisión.

Sus distintos componentes integran otros proyectos como Inadaptado, Pequeño Rock & Roll o Nochenueva.  

La banda habitual ha incorporado al guitarrista Adrián Lorenzo, otro valor en alza de la música zamorana.

Gira 2026

 La gira 2026, llevará este longevo grupo a una veintena de localidades entre mayo y septiembre.  “Sentimos un gran agradecimiento por la fidelidad de la gente que nos sigue, que siempre ha apostado por nosotros… por eso celebramos a lo grande que podamos seguir reuniéndonos gracias a la música“, explica Álvarez.

El concierto, enmarcado en las fiestas de San José Obrero, dará comienzo el 2 de mayo a las 23.00 horas y servirá de pistoletazo de salida a una gira de verano que cuenta con una veintena de conciertos.

La semana central de agosto Insomnio recalará en localidades como Mombuey, y Castrogonzalo.

Noticias relacionadas y más

Más allá de estas fechas, el resto de los conciertos se desarrollarán en otros puntos de la geografía española, como Segovia, León o Cáceres.

TEMAS

  1. Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión
  2. Las Edades del Hombre se despiden con entrada gratuita para los zamoranos
  3. Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
  4. San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
  5. Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
  6. La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
  7. Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados
  8. El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje

El grupo musical Insomnio vuelve a tocar en Zamora

El grupo musical Insomnio vuelve a tocar en Zamora

Esto es lo más buscado en Google sobre Zamora en el último mes: la información más simplona que te puedes imaginar

La ministra de Juventud apela en Zamora a la cooperación entre pueblos para afrontar desafíos como la pobreza infantil o la violencia sobre la infancia

La ministra de Juventud apela en Zamora a la cooperación entre pueblos para afrontar desafíos como la pobreza infantil o la violencia sobre la infancia

Cruz Roja logró insertar laboralmente a 126 personas en Zamora en 2025 mediante programas de formación y acompañamiento, con especial atención a mujeres y jóvenes

Las 10 claves de las reuniones ministeriales iberoamericanas que se celebran en Zamora: altos cargos, cooperación y una imponente seguridad

Las 10 claves de las reuniones ministeriales iberoamericanas que se celebran en Zamora: altos cargos, cooperación y una imponente seguridad

Enrique Berzal y Demetrio Madrid repasan el medio siglo de vida de la celebración de Villalar

Enrique Berzal y Demetrio Madrid repasan el medio siglo de vida de la celebración de Villalar

El Banco de España confirma el peso de Caja Rural de Zamora como motor económico de la provincia

El Banco de España confirma el peso de Caja Rural de Zamora como motor económico de la provincia

Zamora, epicentro de Iberoamérica en el trabajo "coordinado y cooperativo" en favor de la infancia

Zamora, epicentro de Iberoamérica en el trabajo "coordinado y cooperativo" en favor de la infancia
Tracking Pixel Contents