El grupo musical Insomnio vuelve a tocar en Zamora

La veterana formación Insomnio vuelve a tocar en Zamora la noche del sábado en las fiestas de San José Obrero.

Con casi 1.000 conciertos a sus espaldas, el proyecto musical de Insomnio comenzó cuando sus componentes eran apenas unos niños, hasta llegar a ser calificado en revistas especializadas como uno de los mejores grupos de versiones del país. Después de muchos años, la esencia indómita de este clásico de los veranos de la provincia se mantiene intacta temporada tras temporada. "Disfrutamos muchísimo de lo que hacemos y del contacto con el público, muchos de ellos ya conocidos y amigos a lo largo de los años” indica el vocalista del grupo, Miguel Álvarez.

INSOMNIO / Cedida

Dentro de su campo de acción, las tierras zamoranas han sido siempre las favoritas para Insomnio “durante nuestras primeras giras teníamos que hacer muchos viajes largos, por todo el país, pero afortunadamente nos afianzamos como una de las opciones favoritas de las principales fiestas de la provincia, con lo que nos sentimos en casa en la mayoría de las actuaciones” señala Víctor Aliste, otro de los músicos que conforman Insomnio.

Insomnio es además una cantera de músicos que ha desarrollado su trayectoria a lo largo de los años como el músico de jazz Víctor Antón o el artista Miguel Álvarez, habitual de la escena cultural, a través de espectáculos y programas de televisión.

Sus distintos componentes integran otros proyectos como Inadaptado, Pequeño Rock & Roll o Nochenueva.

La banda habitual ha incorporado al guitarrista Adrián Lorenzo, otro valor en alza de la música zamorana.

Gira 2026

La gira 2026, llevará este longevo grupo a una veintena de localidades entre mayo y septiembre. “Sentimos un gran agradecimiento por la fidelidad de la gente que nos sigue, que siempre ha apostado por nosotros… por eso celebramos a lo grande que podamos seguir reuniéndonos gracias a la música“, explica Álvarez.

El concierto, enmarcado en las fiestas de San José Obrero, dará comienzo el 2 de mayo a las 23.00 horas y servirá de pistoletazo de salida a una gira de verano que cuenta con una veintena de conciertos.

La semana central de agosto Insomnio recalará en localidades como Mombuey, y Castrogonzalo.

Más allá de estas fechas, el resto de los conciertos se desarrollarán en otros puntos de la geografía española, como Segovia, León o Cáceres.