Facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, compromiso en Zamora de los países iberoamericanos

Fortalecer políticas públicas que faciliten el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna, adecuada y asequible es el compromiso adquirido por los 22 países iberoamericanos participantes en la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud celebrada en la sede del Consejo Consultivo en Zamora.

El encuentro ha concluido con la declaración firmada por las delegaciones ministeriales en la que se subraya "la emancipación como uno de los principales desafíos estructurales de nuestras sociedades". Problema que quieren enfrentar mediante el impulso de estrategias que promuevan el acceso de las personas jóvenes a un empleo digno, estable y de calidad, "reduciendo la informalidad, la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud".

El documento consensuado en Zamora enfatiza el "papel fundamental de las juventudes en el fortalecimiento de la democracia", por lo que consideran imprescindible "ampliar, fortalecer y consolidar mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas". Para ello, se promoverán iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz.

El encuentro preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid en el mes de noviembre, ha acordado también trabajar para fortalecer los programas de movilidad educativa, cultural y formativa en el espacio iberoamericano. En este sentido, los países involucrados establecen como prioritario consolidar el "Carné Joven Iberoamericano, como una iniciativa de cooperación iberoamericana" y proponiendo avanzar en su implementación como una herramienta para promover una conectividad y acceso a oportunidad a las juventudes de la región. Para lograrlo, como primer paso se solicitará el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).

La declaración recoge también la necesidad de favorecer políticas orientadas a favorecer la educación integral en sexualidad, a garantizar el acceso a apoyo psicosocial o a proteger los derechos de las juventudes en los entornos digitales, tal y como se recoge también el documento resultante de la XIII Reunión Ministerial de Infancia y Adolescencia, en el que se ha acordado crear un Observatorio Iberoamericano para promover entornos digitales seguros y el bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud.