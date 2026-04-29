La exposición “Dolor y Memoria” acerca las historias de las víctimas del terrorismo al alumnado de Zamora

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo lleva a un instituto de Zamora la exposición “Dolor y memoria”.

El IES Maestro Haedo alberga la muestra didáctica hasta el viernes 15 de mayo, que en un formato adaptado a jóvenes en edad escolar, ahonda en el impacto que el terrorismo ha tenido en nuestra sociedad.

“La iniciativa busca contribuir a la deslegitimación de la violencia terrorista y proporcionar herramientas para la prevención de la radicalización, el odio y el fanatismo”, explican.

La exposición se presenta en formato cómic y recoge nueve historias de víctimas de distintos tipos de terrorismo: ETA, la ultraderecha, los Grapo y el yihadismo. A través de estos relatos, el alumnado podrá acercarse a las experiencias de personas que han sufrido profundamente la violencia terrorista y que aportan un valioso testimonio para comprender un fenómeno que ha marcado de forma decisiva nuestro pasado reciente.

Las historias

Entre las historias que conforman la exposición se encuentra la de Alejandro Ruiz-Huerta, superviviente de la masacre ultraderechista de enero de 1977 en Madrid, en la que fueron asesinadas por pistoleros ultras cinco personas en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha.

Algunos de los paneles. / Cedida

También la de Iñaki Arana, hijo de Liborio Arana, asesinado por la extrema derecha en Alonsótegui (Vizcaya) en 1980; la de Cristina Cuesta, hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinado en San Sebastián en 1982 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, escisión de ETA; y la de José Romero P. Seguín, guardia civil durante los años de plomo en el País Vasco, que sobrevivió a un atentado.

La iniciativa incluye asimismo el testimonio de Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, político socialista asesinado en Vitoria-Gasteiz en el año 2000 junto a su escolta, Jorge Díez Elorza; el de Publio Cordón, secuestrado en 1995 por los Grapo y fallecido durante su cautiverio, cuyo cuerpo continúa desaparecido; y los de Alejandro Benito Samaniego y Antonio Utrera, víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El primero perdió a su hermano Rodolfo en uno de los trenes atacados, mientras que el segundo sobrevivió con graves secuelas.

La muestra, de carácter interactivo, se complementa con códigos QR que permiten acceder a información adicional relacionada con cada relato, como testimonios grabados de las propias víctimas.

Origen

Todas las historias están extraídas del cómic “Dolor y Memoria”, publicado en 2020 por la Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el marco de la colaboración que ambas entidades mantienen en el ámbito de la educación en valores mediante la elaboración de materiales didácticos.

La exposición ha pasado antes por institutos de Álava, Cantabria, Navarra y Burgos.