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Presentación literaria

Enrique Berzal y Demetrio Madrid repasan el medio siglo de vida de la celebración de Villalar

El Museo Etnográfico acoge la presentación del nuevo libro del doctor en Historia por la Universidad de Valladolid

Miles de personas en la campa de Villalar durante la celebración del Día de la Comunidad

Miles de personas en la campa de Villalar durante la celebración del Día de la Comunidad / Eduardo Margareto ICAL / Agencia ICAL

Leticia Galende

Zamora

El historiador Enrique Berzal de la Rosa presenta este miércoles 29 de abril a las 19.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico su nuevo libro: "Villalar. Medio siglo de la celebración comunera". El catedrático estará acompañado por el socialista Demetrio Madrid, quien fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986.

Ambos profundizarán en el origen popular de la fiesta, su institucionalización, los intentos de acabar con ella y, finalmente, su consolidación.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Sobre el autor

Enrique Berzal de la Rosa es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea. Ha completado su formación con estancias investigadoras y docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México), en el Archivio per la Storia del Movimiento Sociale Cattolico in Italia «Mario Romani» de la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) y en la Universidad de la Sapienza (Roma).

Noticias relacionadas y más

Especialista en la historia social y política de los siglos XIX y XX, ha abordado materias como el factor católico en la oposición al Franquismo, las elites políticas en los siglos XIX y XX, la reconstrucción del sindicalismo socialista, y el regionalismo en Castilla y León. Entre sus numerosas publicaciones destacan Valladolid bajo palio (2002), Sotanas rebeldes. Contribución cristiana a la Transición democrática (2007), Los comuneros. De la realidad al mito (2008), La Unión General de trabajadores, compromiso social y movilización ciudadana. Valladolid, 1897-2020 (2022), y Forjadores de libertad. Valladolid, 1960-1975 (2025).

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