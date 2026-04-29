La "declaración de Zamora": La comunidad iberoamericana inicia en la ciudad su Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia

Las ministras, los ministros y las altas autoridades de Infancia y Adolescencia de los países iberoamericanos, reunidos en Zamora, los días 28 y 29 de abril de 2026, en el marco de los preparativos de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid, han rubricado una declaración conjunta centrada en el desarrollo e implementación de políticas públicas con perspectiva de infancia destinadas a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, su protección integral y el disfrute pleno de sus derechos, así como la participación activa de las familias y la sociedad civil en dicho desarrollo.

Entre los acuerdos destaca la elaboración y el desarrollo de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia, fundada en el compromiso de los países miembros de la comunidad iberoamericana en favor de la salud mental, el bienestar y desarrollo integral de las infancias promoviendo "acciones de prevención, atención y apoyo psicosocial", tomando como base la experiencia de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y de los países de la región para la cual se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo.

Otro de los puntos destacados sobre los que se ha alcanzado un consenso se centra en la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, orientado a promocionar estándares comunes y cooperar frente a los riesgos y oportunidades del entorno digital, tal y como ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego.

"Acuerdo que va a permitirnos poner en común, datos, análisis y propuestas y que singularmente se va a ocupar también de todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos y libertades de los niños y niñas en los entornos digitales", ha destacado la ministra.

Entornos digitales en los que ha puesto Rego, ya que son "uno de los grandes desafíos de las sociedades del siglo XXI" ante el que es necesario "tener pactos, alianzas y mecanismos de coordinación" debido a su "dimensión global".

Xiii reunión ministerial iberoamericana de infancia y adolescencia Xx reunión ministerial iberoamericana de juventud / José Luis Fernández / LZA

A este respecto, los países participantes han acordado elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas que favorezcan el "acceso seguro, inclusivo y equitativo" de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital. Políticas que incluyen la obligación de que las plataformas digitales implementen mecanismos eficaces de verificación de edad, canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos.

Asimismo, se destaca la regulación de los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho a la "información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes". Todo ello, con el objetivo de situar los derechos de la ciudadanía en el centro del debate.

La declaración de Zamora incluye también la necesidad de profundizar en los avances alcanzados y afrontar con determinación los desafíos persistentes y emergentes que afectan a la infancia y la adolescencia, con el compromiso de "asegurar una Iberoamérica en la que todos los niños, niñas y adolescentes dispongan de entornos más seguros, inclusivos y propicios para su pleno desarrollo, en condiciones de dignidad, igualdad y bienestar", tal y como se recoge, también, en la Carta Digital Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.

Asimismo, el documento prioriza la "promoción el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación efectiva, consciente e informada en los espacios de reflexión y desarrollo de políticas públicas como parte de su reconocimiento como sujetos de derecho", para lo que se encargará a la OEI el desarrollo de una guía de buenas prácticas y metodologías que puedan ser negociadas intergubernamentalmente e implementadas en la región.

Entre otros acuerdos, las delegaciones ministeriales se comprometen también a impulsar políticas públicas integrales centradas en la primera infancia que aseguren el desarrollo cognitivo, físico, emocional y relacional desde los primeros años de vida, garantizando el acceso universal a servicios de atención temprana, educación infantil y cuidados de calidad.

La prevención, detección y atención integral de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha sido otro de los temas subrayados durante la jornada celebrada en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León en Zamora. Los países se han comprometido a desarrollar y reforzar sus ordenamientos jurídicos e institucionales considerando prioritario "el ámbito educativo, mediante el fortalecimiento de la convivencia escolar, la implementación de protocolos de actuación, mecanismos y de reporte y seguimiento de casos".

Por último, la declaración incluye el desarrollo de políticas en favor de la niñez y de la adolescencia a través de una inversión social pública "más equitativa, eficaz y eficiente", que tienda a la cobertura universal de los servicios sociales básicos fundamentalmente relacionados con nutrición, salud, educación y vivienda digna, y a la implementación y fortalecimiento de sistemas de protección y promoción social. Asimismo, se prestará especial atención cuando las niñas, niños, adolescentes y sus familias se encuentren en situación de vulnerabilidad por la pobreza y la exclusión social o en situación de discapacidad, incluyendo medidas específicas orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil.