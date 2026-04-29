Cruz Roja logró insertar laboralmente a 126 personas en Zamora en 2025 mediante programas de formación y acompañamiento, con especial atención a mujeres y jóvenes

Cruz Roja ha atendido a 485 personas en la provincia de Zamora en 2025, ofreciendo información, orientación laboral, activación, acompañamiento y seguimiento y mediante programas integrales dirigidos a personas con mayores dificultades en el acceso al empleo llegó a 350 mujeres, 178 jóvenes y 180 personas con más de 45 años de edad, según datos facilitados por la organización con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras.

La tasa media de inserción laboral de las personas que realizan el itinerario con Cruz Roja en Zamora se sitúa en el 30%.

Gracias a este trabajo, 126 personas accedieron a un empleo a lo largo de 2025 en la provincia zamorana. El impacto del modelo se apoya también en una sólida red empresarial, con la colaboración de empresas de Zamora que han permitido generar 258 alianzas.

La formación, clave

La formación se mantiene como eje estratégico para mejorar el acceso y la calidad del empleo. Así, 167 personas participaron en acciones formativas en Zamora, de las cuales 120 fueron mujeres, desarrollándose 16 acciones formativas que sumaron 5.270 horas de formación. Además, las personas participantes realizaron prácticas en entornos reales de trabajo, con una destacada participación femenina.

En este último año Cruz Roja ha impulsado formaciones relacionadas con las necesidades de las empresas y los sectores económicos de la provincia.

Todo este modelo de acompañamiento al empleo es posible gracias a la cofinanciación de fondos públicos y privados, con un papel destacado del Fondo Social Europeo (FSE y FSE+), que impulsa iniciativas clave del Plan de Empleo de Cruz Roja en todo el territorio. A esta financiación se suma la colaboración de administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, así como de empresas, fundaciones y entidades privadas, haciendo posible un enfoque integral, sostenido y cercano, orientado a garantizar el derecho al empleo en condiciones de igualdad.

España

Cruz Roja consolida el papel de su área de Empleo como uno de los principales dispositivos de inclusión sociolaboral del país con más de 280.000 personas atendidas y 30.000 inserciones laborales en 2025 en España.

En un contexto donde aún persisten profundas desigualdades estructurales que penalizan el acceso a un mercado laboral estable y de calidad, la organización despliega respuestas integrales basadas en los derechos, la igualdad de oportunidades y el trato equitativo.

Nuevas narrativas y retos para 2026

Como prioridades del área de Empleo para 2026, Cruz Roja ha establecido cuatro líneas principales: apoyar el acceso a empleos estables y de calidad, ante la persistencia de la pobreza laboral; contribuir a reducir las brechas de género, reforzando la autonomía económica de las mujeres, la profesionalización de los cuidados y la corresponsabilidad; acompañar las transiciones laborales derivadas de la transformación digital, para evitar que las personas con menor cualificación digital queden excluidas de las nuevas oportunidades, y combatir el edadismo laboral poniendo en valor la experiencia y el talento senior.

El objetivo de todas estas iniciativas es consolidar un modelo de inclusión basado en derechos que permita responder a los desafíos estructurales del mercado laboral y evitar que ninguna persona quede atrás.